أميركا

ترامب يعلق على تصريحاته بشأن "حقن المعقمات" بمرضى كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يدافع عن تصريحاته السابقة
ترامب يدافع عن تصريحاته السابقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى توقيعه على حزمة مساعدات إضافية مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجمعة إنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين الخميس عندما أشار إلى إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وبعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا، قال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة، بعد أن علمت أن المعقمات تساعد على إنهاء الفيروس في دقيقة". 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قد اتهمت الجمعة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان الرئيس الأميركي تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة.. لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.

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حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بكورونا في الولايات المتحدة
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حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألفا

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حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألفا

24 أبريل 2020
حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بكورونا في الولايات المتحدة
حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 50 ألفا فيما تجاوز عدد المصابين 872 ألفا بحسب حصيلة جديدة الجمعة.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية إلى أنه تم تسجيل 50106 حالات وفاة، بالإضافة إلى 872 ألفا و122 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

وكشفت الجامعة تسجيل 3176 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه البيانات فيما تسعى ولايات أميركية إلى إعادة فتح اقتصادها تدريجيا، وفقا للإرشادات الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ذكرت أن البلاد بدأت تشهد تراجعا في عدد الإصابات بالفيروس. 