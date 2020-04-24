ترامب يوقع على حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة خطة دعم اقتصادي إضافية تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وقال ترامب أثناء توقيعه الحزمة في المكتب البيضاوي غداة إقرار الكونغرس لها، "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال".
وتخصص المساعدات نحو 783 مليار دولار، بعد أن تم إقرار 2.2 تريليون دولار الشهر الماضي لمساعدة العائلات والأفراد.
وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.
وأعلن الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث للصحفيين إنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط مستفيدا من تراجع أسعاره حاليا، وأشار إلى إمكانية اتخذا إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.
وتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.