أميركا

ترامب يوقع على حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة خطة دعم اقتصادي إضافية تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال ترامب أثناء توقيعه الحزمة في  المكتب البيضاوي غداة إقرار الكونغرس لها، "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال".

وتخصص المساعدات نحو 783 مليار دولار، بعد أن تم إقرار 2.2 تريليون دولار الشهر الماضي لمساعدة العائلات والأفراد.

وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.

وأعلن الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث للصحفيين إنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط مستفيدا من تراجع أسعاره حاليا، وأشار إلى إمكانية اتخذا إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.

وتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.

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ترامب يعلق على تصريحاته عن "حقن المعقمات" بمرضى كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يوضح تصريحاته بشأن استخدام المعقمات لعلاج كورونا
ترامب يوضح تصريحاته بشأن استخدام المعقمات لعلاج كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى توقيعه على حزمة مساعدات إضافية مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجمعة إنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين الخميس عندما أشار إلى إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وبعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا، قال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة، بعد أن علمت أن المعقمات تساعد على إنهاء الفيروس في دقيقة". 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قد اتهمت الجمعة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان الرئيس الأميركي تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة.. لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.