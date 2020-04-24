أميركا

بعد أن تساءل عن إمكانية حقن المطهرات.. خبراء يردون على ترامب

24 أبريل 2020
قال ترامب أن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".
قال ترامب أن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".

رفض خبراء يوم الجمعة ما تساءل عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية حقن المرضى بمعقمات لعلاجهم من مرض كوفيد-19 الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

"هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟"، سأل ترامب خلال إيجاز يوم الخميس.

وقال ترامب إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".

"لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك"، أضاف ترامب.

ورفض الأطباء والخبراء فكرة ترامب بشكل مباشر، في المقابلات وعلى منصات التواصل الاجتماعي على حد سواء.

"إن مفهوم حقن أو تناول أي نوع من المواد المعقمة في الجسد فكرة غير مسؤولة، وهي خطيرة"، قال فين غوبتا، المتخصص بأمراض الرئة والخبير الصحي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وأضاف "إنها طريقة شائعة يتبعها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم".

ولفت باراستو دونياي من جامعة "ريدنغ" إلى دواء الملاريا الذي روج ترامب له كعلاج لكورونا، بالقول "رأينا أشخاصا يسممون أنفسهم بالفعل عن طريق الخطأ وذلك بتناول الكلوروكوين، عندما تنامت آمالهم بسبب تعليقات غير علمية".

وتوفي الشهر الماضي في أريزونا رجل وكانت زوجته بحالة حرجة بعد تناولهما "فوسفات الكلوروكوين"، المادة التي تضاف إلى أحواض السمك لتنظيفها، وهي موجودة بالدواء.

وحذر دونياي من أن حقن مادة سامة لا يمنح وقتا للتدخل الطبي.

وعن ذات القضية، قال المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، والتر شوب: "أرجوا أن لا تشربوا المعقمات أو أن تحقنوا أنفسكم بها".

وعقب تصريحات ترامب حول المعقمات، حذر مسؤولون في مصانع مواد التنظيف الناس من استخدامها كعلاج، لما تشكل من خطر على الحياة.

وقال المسؤول في الشركة المصنعة لمنظفات "ديتول" و"لايسول"، ريكيت بنكيسر، إنه لا يجب "تحت أي ظرف إدخال منتجاتنا المطهرة إلى جسم الإنسان (سواء عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى)".

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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان مناورات عسكرية.. تدريبات معتادة أم تحذير؟ 

24 أبريل 2020
جانب من المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - الصورة من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
جانب من المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - الصورة من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية

قال مسؤولون عسكريون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكره المسؤولون الكوريون، فقد بدأت القوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالتدريبات على مستوى السرب الاثنين الماضي، وستنتهي التدريبات اليوم الجمعة.

وكالة يونهاب للأنباء، نقلت عن مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية قوله إن "هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة مصممة لتحسين تنفيذ عملياتنا المشتركة"، وأضاف "طول وحجم التدريبات مماثل لما تم في السنوات السابقة".

ويشارك في المناورات مقاتلات "F-15K" و"KF-16" من كوريا الجنوبية، ومقاتلات "F-16" من الجانب الأميركي، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

ويبدو أن التدريبات الجارية هي تحذير لكوريا الشمالية، حيث أرجأ الحلفاء مناوراتهم الجوية في نوفمبر الماضي لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على مبادلة النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية المتوقفة.

لكن كوريا الشمالية لم تفعل شيئًا سوى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت صواريخ أو مقذوفات يعتقد أنها صواريخ، في خمس مناسبات هذا العام بالفعل، كان آخرها منتصف أبريل الجاري.

وأطلقت كوريا الشمالية في 14 أبريل عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي، في محاولة منها لإظهار مدى تنوع ترسانتها وفق محللين. 

وتأتي هذه التجارب الكورية الشمالية قبل يوم من الذكرى المئة وثمانية لولادة مؤسس الجمهورية الشعبية كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم جونغ أون. 

وجاءت كذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، في وقت تتركز فيه أنظار العالم على وباء كوفيد-19 الذي لا تزال بيونغ يانغ بمنأى عن تفشيه حتى الآن. 

وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن الصواريخ التي أطلقت حلقت فوق بحر اليابان قبل أن تسقط في المياه. 

وأضاف متحدث باسم هيئة الأركان أن الشمال أمر أيضا بتحليق طائرات حربية من نوع سوخوي وميغ فوق الساحل الشرقي لمدينة وونسان، أطلقت عدة صواريخ جو-أرض. 

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن "كوريا الجنوبية وأجهزة الاستخبارات الأميركية تحلل عن كثب المسائل المتعلقة" بإطلاق هذه المقذوفات.

واعتبر شا دو-هيونغ الباحث في معهد "أسان" للدراسات السياسية أن بيونغ يانغ كانت تظهر امتلاكها "لخيارات عدة" فيما يتعلق بأنظمة الإطلاق. 

وأضاف لفرانس برس "الصواريخ البالستية إظهار للقوة التدميرية، أما صواريخ كروز فهي إثبات للدقة"، موضحاً "حتى الآن، أظهرت كوريا الشمالية قوتها، وهي ثبت الآن تمتعها بالدقة لضرب الأهداف".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تهدف لإرغامها على وقف برامجها النووية والبالستية المحظورة.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب في الأشهر الماضية، قالت إنها شملت أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المنصات، في حين قالت جهات أخرى إنها عبارة عن تجارب لصواريخ بالسيتية. 