أميركا

توضيح من البيت الأبيض بشأن ما قاله ترامب عن "حقن المعقمات" لمواجهة كورونا

24 أبريل 2020
تصريحات ترامب أخرجت من سياقها
تصريحات ترامب أخرجت من سياقها

أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني الجمعة توضيحا بعد نشر وسائل إعلام أميركية أخبارا تشير إلى أن الرئيس الأميركي طلب من مرضى كورونا حقن معقمات في جسمهم للوقاية من الفيروس.

واتهمت المتحدثة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان ترامب تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة.. لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.

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تصريحات ترامب أخرجت من سياقها
أميركا

توضيح من البيت الأبيض بشأن ما قاله ترامب عن "حقن المعقمات" لمواجهة كورونا

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أميركا

بعد أن تساءل عن إمكانية حقن المطهرات.. خبراء يردون على ترامب

24 أبريل 2020
قال ترامب أن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".
قال ترامب أن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".

رفض خبراء يوم الجمعة ما تساءل عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية حقن المرضى بمعقمات لعلاجهم من مرض كوفيد-19 الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

"هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟"، سأل ترامب خلال إيجاز يوم الخميس.

وقال ترامب إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة".

"لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك"، أضاف ترامب.

ورفض الأطباء والخبراء فكرة ترامب بشكل مباشر، في المقابلات وعلى منصات التواصل الاجتماعي على حد سواء.

"إن مفهوم حقن أو تناول أي نوع من المواد المعقمة في الجسد فكرة غير مسؤولة، وهي خطيرة"، قال فين غوبتا، المتخصص بأمراض الرئة والخبير الصحي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وأضاف "إنها طريقة شائعة يتبعها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم".

ولفت باراستو دونياي من جامعة "ريدنغ" إلى دواء الملاريا الذي روج ترامب له كعلاج لكورونا، بالقول "رأينا أشخاصا يسممون أنفسهم بالفعل عن طريق الخطأ وذلك بتناول الكلوروكوين، عندما تنامت آمالهم بسبب تعليقات غير علمية".

وتوفي الشهر الماضي في أريزونا رجل وكانت زوجته بحالة حرجة بعد تناولهما "فوسفات الكلوروكوين"، المادة التي تضاف إلى أحواض السمك لتنظيفها، وهي موجودة بالدواء.

وحذر دونياي من أن حقن مادة سامة لا يمنح وقتا للتدخل الطبي.

وعن ذات القضية، قال المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، والتر شوب: "أرجوا أن لا تشربوا المعقمات أو أن تحقنوا أنفسكم بها".

وعقب تصريحات ترامب حول المعقمات، حذر مسؤولون في مصانع مواد التنظيف الناس من استخدامها كعلاج، لما تشكل من خطر على الحياة.

وقال المسؤول في الشركة المصنعة لمنظفات "ديتول" و"لايسول"، ريكيت بنكيسر، إنه لا يجب "تحت أي ظرف إدخال منتجاتنا المطهرة إلى جسم الإنسان (سواء عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى)".