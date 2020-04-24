حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألفا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 50 ألفا فيما تجاوز عدد المصابين 872 ألفا بحسب حصيلة جديدة الجمعة.
وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية إلى أنه تم تسجيل 50106 حالات وفاة، بالإضافة إلى 872 ألفا و122 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.
وكشفت الجامعة تسجيل 3176 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتأتي هذه البيانات فيما تسعى ولايات أميركية إلى إعادة فتح اقتصادها تدريجيا، وفقا للإرشادات الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ذكرت أن البلاد بدأت تشهد تراجعا في عدد الإصابات بالفيروس.