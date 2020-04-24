أميركا

بعد "روزفلت".. رصد حالات كورونا على المدمرة الأميركية "كيد"

24 أبريل 2020
أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"

قال مسؤولون أميركيون الجمعة إن اختبارات أظهرت إصابة 18 بحارا على الأقل بفيروس كورونا المستجد على متن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

وأكدت البحرية في بيان ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد" التي تقوم بعملية لمكافحة المخدرات، وتوقعت ارتفاع عدد الحالات.

وذكر البيان  أن بحارا مريضا تم إجلاؤه طبيا من على السفينة وأظهرت الاختبارات فيما بعد إصابته ما ترتب عليه إجراء مزيد من الاختبارات التي أسفرت عن نتائج إيجابية.

وذكر متحدث باسم البحرية أن السفينة تبحر حاليا في المحيط الهادي.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المدمرة تستعد للعودة إلى الميناء لتطهيرها.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "تيودور روزفلت" تبحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من هذا الشهر عندما ضربها الفيروس مما اضطرها للرسو في جزيرة غوام. 

وتوفي بحار واحد بالفيروس، وأظهرت الاختبارات ما يقرب من 850 إصابة من أصل 4800 فرد على متنها.

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أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
أميركا

بعد "روزفلت".. رصد حالات كورونا على المدمرة الأميركية "كيد"

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ترامب يوقع على حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة خطة دعم اقتصادي إضافية تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال ترامب أثناء توقيعه الحزمة في  المكتب البيضاوي غداة إقرار الكونغرس لها، "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال".

وتخصص المساعدات نحو 783 مليار دولار، بعد أن تم إقرار 2.2 تريليون دولار الشهر الماضي لمساعدة العائلات والأفراد.

وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.

وأعلن الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث للصحفيين إنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط مستفيدا من تراجع أسعاره حاليا، وأشار إلى إمكانية اتخذا إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.

وتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.