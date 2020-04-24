أميركا

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان مناورات عسكرية.. تدريبات معتادة أم تحذير؟ 

24 أبريل 2020
جانب من المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - الصورة من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
جانب من المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - الصورة من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية

قال مسؤولون عسكريون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكره المسؤولون الكوريون، فقد بدأت القوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالتدريبات على مستوى السرب الاثنين الماضي، وستنتهي التدريبات اليوم الجمعة.

وكالة يونهاب للأنباء، نقلت عن مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية قوله إن "هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة مصممة لتحسين تنفيذ عملياتنا المشتركة"، وأضاف "طول وحجم التدريبات مماثل لما تم في السنوات السابقة".

ويشارك في المناورات مقاتلات "F-15K" و"KF-16" من كوريا الجنوبية، ومقاتلات "F-16" من الجانب الأميركي، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

ويبدو أن التدريبات الجارية هي تحذير لكوريا الشمالية، حيث أرجأ الحلفاء مناوراتهم الجوية في نوفمبر الماضي لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على مبادلة النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية المتوقفة.

لكن كوريا الشمالية لم تفعل شيئًا سوى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت صواريخ أو مقذوفات يعتقد أنها صواريخ، في خمس مناسبات هذا العام بالفعل، كان آخرها منتصف أبريل الجاري.

وأطلقت كوريا الشمالية في 14 أبريل عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي، في محاولة منها لإظهار مدى تنوع ترسانتها وفق محللين. 

وتأتي هذه التجارب الكورية الشمالية قبل يوم من الذكرى المئة وثمانية لولادة مؤسس الجمهورية الشعبية كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم جونغ أون. 

وجاءت كذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، في وقت تتركز فيه أنظار العالم على وباء كوفيد-19 الذي لا تزال بيونغ يانغ بمنأى عن تفشيه حتى الآن. 

وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن الصواريخ التي أطلقت حلقت فوق بحر اليابان قبل أن تسقط في المياه. 

وأضاف متحدث باسم هيئة الأركان أن الشمال أمر أيضا بتحليق طائرات حربية من نوع سوخوي وميغ فوق الساحل الشرقي لمدينة وونسان، أطلقت عدة صواريخ جو-أرض. 

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن "كوريا الجنوبية وأجهزة الاستخبارات الأميركية تحلل عن كثب المسائل المتعلقة" بإطلاق هذه المقذوفات.

واعتبر شا دو-هيونغ الباحث في معهد "أسان" للدراسات السياسية أن بيونغ يانغ كانت تظهر امتلاكها "لخيارات عدة" فيما يتعلق بأنظمة الإطلاق. 

وأضاف لفرانس برس "الصواريخ البالستية إظهار للقوة التدميرية، أما صواريخ كروز فهي إثبات للدقة"، موضحاً "حتى الآن، أظهرت كوريا الشمالية قوتها، وهي ثبت الآن تمتعها بالدقة لضرب الأهداف".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تهدف لإرغامها على وقف برامجها النووية والبالستية المحظورة.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب في الأشهر الماضية، قالت إنها شملت أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المنصات، في حين قالت جهات أخرى إنها عبارة عن تجارب لصواريخ بالسيتية. 

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حققت مبيعات ماك أرقاما بمليارات الدولارات

قال موقع بلومبرغ الأميركي، الخميس، إن شركة Apple تخطط لبيع أجهزة كمبيوتر Mac، في العام القادم، مع معالجات تصنعها الشركة، استنادا إلى تصاميم الرقائق المستخدمة حاليا في أجهزة iPhone وiPad.

وتعمل الشركة العملاقة على تصميم وصناعة ثلاثة معالجات رئيسية لكومبيوتراتها، بالاستناد إلى تصاميم معالج A14 الذي سيتضمنه هاتف iPhone القادم، مقللة بهذا اعتمادها على المعالجات التي تصنعها شركة Intel رائدة صناعة المعالجات في العالم.

وحققت أجهزة كمبيوتر Mac إيرادات بلغت 7.16 مليار دولار في آخر إحصائية ربعية معلنة، بينما سجلت معالجات Intel التي تتضمن أيضا مبيعات شرائح "المودم" للاتصالات التي تصنعها الشركة، مبيعات بقيمة 10 مليار دولار في نفس الفترة.

وبدأت شركة آبل في استخدام معالجات إنتل في عام 2006، بينما بدأت التخطيط لاستخدام معالجاتها الخاصة في أجهزة Mac في عام 2020 لتنهي اعتمادا شبه دائم على المعالجات والشرائح الإلكترونية التي تشتريها من مصادر خارجية.

ولضمان نجاح خطتها، اشترت Apple، الجزء الأكبر من عمليات "مودم" Intel في يوليو الماضي مقابل مليار دولار، وحسمت معركة قانونية طويلة مع شركة كوالكوم، بشأن ترخيص براءات الاختراع لشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية.