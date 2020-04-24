أميركا

مجلس النواب الأميركي يتبنى حزمة مساعدات إضافية لمواجهة كورونا

24 أبريل 2020
نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة

تبنى مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون بتمويل قدره 480 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وهذا التمويل هو إضافة لحزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار كان الكونغرس قد أقرها في وقت سابق، وكان مجلس الشيوخ قد وافق الثلاثاء على هذه الأموال الجديدة.

ويخصص التمويل الإضافي 320 مليار دولار للمشاريع الصغيرة، و25 مليار دولار لتعزيز فحوصات مرض كوفيد-19 ويمنح المستشفيات نحو 75 مليار دولار.

ووصل عدد من النواب المجلس مرتدين كمامات وكانوا حريصين على التباعد عن بعضهم البعض، ومن بينهم رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن نيته الموافقة على هذه الحزمة عندما تصل إلى مكتبه لتصبح قانونا، وذلك بعد إنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق التابع للبيت الأبيض المخصص لمكافحة الفيروس. 

اقرأ أيضا

ترامب يعلن في المؤتمر الصحفي اليومي آخر مستجدات فيروس كورونا
أزمة كورونا

هل تؤثر أشعة الشمس على حياة الفيروس؟.. "خلية الأزمة" تجيب

نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
أميركا

مجلس النواب الأميركي يتبنى حزمة مساعدات إضافية لمواجهة كورونا

تأمل منظمة الصحة العالمية بتوحيد الجهود الدولية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.
عربي ودولي

منظمة الصحة.. مبادرة مرتقبة لمشاركة علاجات كورونا

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress in the House…
أزمة كورونا

 بتحضيرات خاصة.. جلسة في الكونغرس للتصويت على خطة اقتصادية جديدة

زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.
أزمة كورونا

متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

حرس الحدود الصيني أطلق النار على المنشق
عربي ودولي

بعد نجاته من رصاص النظام.. "إصابة" كوري شمالي منشق بكورونا

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
الإمارات

بإجراءات محددة.. الإمارات تعيد فتح المراكز التجارية

أزمة كورونا

 بتحضيرات خاصة.. جلسة في الكونغرس للتصويت على خطة اقتصادية جديدة

24 أبريل 2020
U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress in the House…
U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress in the House Chamber of the U.S. Capitol in Washington, U.S., February 4, 2020. REUTERS/Joshua Roberts

يصوت أكثر من 200 نائب في الكونغرس الأميركي الخميس على مساعدة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات لمساعدتها على مواجهة تداعيات كوفيد-19. 

وفي مشهد استثنائيّ، حضر النواب وطاقم الكونغرس افتتاح الجلسة الصباحية وهم يضعون كمامات وقائية وبعضهم يضع قفازات.

ووزعت إرشادات صحيّة على النواب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد للتصويت على الخطة الطارئة.

ولا يسمح لهم بدخول قاعة الجلسات إلاّ في مجموعات صغيرة، تشكّل وفق الترتيب الألفبائي، ويجب عليهم تجنّب المصاعد واحترام مسافة الأمان أينما وجدوا.

وينتظر قادة البرلمان الديمقراطيون أن يحضر أكثر من 215 نائبا من بين 435، ما يمثل النصاب القانوني الكافي للتصويت على حزمة التدابير المدعومة من الرئيس دونالد ترامب الذي يوقعها لاحقا.

وعقب عدة ساعات من النقاش، سيصوت النواب بعد الظهر على تشكيل لجنة لتقييم استجابة الولايات المتحدة للوباء. تعقب ذلك راحة بنحو نصف ساعة لتعقيم القاعة، يتلوها انطلاق التصويت عقب الساعة الثالثة ظهرا.

في ظلّ تضخم البطالة وشلل الاقتصاد الذي أوقف بشكل سريع بسبب الوباء، تفاوض الكونغرس والبيت الأبيض حول هذه الخطة الجديدة بقيمة 480 مليار دولار، بينها 320 مليار ستقدم كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف ذلك للسماح لها بالحفاظ على الوظائف. وتضمن الحكومة الفيدرالية القروض، مع التزامها بإلغاء الفوائد في حال أبقت الشركات المستفيدة على الوظائف أو أعادت توظيف العمال الذين سرّحتهم.

وتشمل التدابير أيضا تخصيص 75 مليار لمساعدة المستشفيات، 25 منها لإجراء فحوص كوفيد-19 التي تعتبر عاملا حاسما في إنعاش الاقتصاد، و60 مليار في شكل قروض موجهة لقطاعات أخرى متضررة وعلى رأسها الزراعة. 

وتضاف التمويلات الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 349 مليار خصّصت سابقا لدعمها في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2200 مليار أقرت نهاية مارس.  

علاوة على ذلك، توجد محادثات بين الكونغرس والبيت الأبيض حول حزمة تدابير أخرى يمكن أن تشمل خطط استثمار واسعة في البنى التحتية.