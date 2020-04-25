أميركا

المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة

25 أبريل 2020
المحكمة العليا ستنظر في ملف ترامب الضريبي مايو المقبل
المحكمة العليا ستنظر في ملف ترامب الضريبي مايو المقبل

رفضت المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأميركية العليا الجمعة، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت.

وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

وانتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين قانون الهجرة بوصفه‭ ‬"اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها المحكمة العليا قرار ترامب، ففي يناير الماضي، أجازت لإدارة الرئيس حرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية أو يرجّح أن يستفيدوا منها مستقبلاً، من إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الصيف الماضي اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنّفين "عبئاً على المجتمع"، وهو تصنيف يتيح لها منع هؤلاء من دخول الأراضي الأميركية أو إذا كانوا يقيمون أصلاً في الولايات المتّحدة حرمانهم من الحقّ في الإقامة النظامية والتقدّم بطلب تجنيس.

لكنّ محكمة في نيويورك قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن به أمام المحكمة العليا التي أصدرت بعدها قراراً ألغت بموجبه حكم محكمة نيويورك.

وأصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4. وصوّت الأعضاء الخمسة المحافظون جميعاً لصالح القرار في حين صوّت زملاؤهم التقدميّون الأربعة ضدّه.

وبموجب الإجراءات الجديدة بات لزاماً على دوائر الهجرة الأميركية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين، عوامل عدّة من بينها عمر المهاجر ومهاراته ووضعه الصحّي والمادّي، وبناء عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.

ويمكن أن يتأثّر بهذا القرار حوالي 22 مليون أجنبي يقيمون بصورة نظامية في الولايات المتّحدة ولا سيّما أولئك المتحدّرون من دول أميركا اللاتينية.

ونصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتّحدة، فيها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام "ميديك إيد" الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقراً.

وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.

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المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة

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بلومبيرغ: بومبيو يوصي باستمرار تمويل أميركا لبرامج منظمة الصحة في 7 دول

25 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال موقع بلومبيرغ الأميركي، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أوصى بأن تستمر الولايات المتحدة في تمويل برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة شلل الأطفال والفيروس التاجي في سبعة بلدان.

ونقل الموقع عن "شخص مطلع على المناقشات" قوله إن "مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا مجلس الأمن القومي أن منظمة الصحة العالمية هي محور العمل لمكافحة كوفيد-19 أو شلل الأطفال في سبعة دول هي أفغانستان ومصر وليبيا وباكستان والسودان وسوريا وتركيا".

ويذهب التمويل الأميركي لمكافحة شلل الأطفال وفيروس كورونا في أفغانستان وباكستان، بينما يذهب لمكافحة الفيروس وحده في الدول الخمس الأخرى.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا امتعاضه من طريقة عمل منظمة الصحة العالمية، وقال إن لها دورا "في التستر على انتشار الفيروس التاجي"، كما اتهمها بسوء الإدارة.

وتدفع الولايات المتحدة ما بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، لكن واشنطن تعتقد أن الصين، التي لا تدفع سوى ما يعادل جزءا صغير من هذا المبلغ، أصبحت مؤثرة جداً على قرارات المنظمة ومديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

والولايات المتحدة هي إحدى الجهات الرئيسية التي تساهم في برامج مكافحة شلل الأطفال في المنظمة.

وانتقد بومبيو عمل المنظمة، على الرغم من توصياته المسربة، وقال مؤخرا إن "تيدروس قد يحتاج إلى الاستقالة، وأن التمويل الأميركي قد لا يعود أبدا".

كما قال لقناة فوكس نيوز قبل أيام إن "المنظمة بحاجة إلى إصلاح هيكلي".