انخفاض كبير بعدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة ذاتها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

وفي ظل تراجع عدد الإصابات والوفيات في أميركا، قرر عدد من حكام الولايات تخفيف إجراءات الإغلاق العام، بينما أعادت بعض المتاجر فتح أبوابها في ولاية جورجيا بدفع من حاكمها الجمهوري رغم معارضة مسؤولين وسياسيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر أنه قرار متسرّع.

وقرر حاكم الولاية براين كمب، السماح بإعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين والزبائن.

وفي مركز تجاري صغير في أتلانتا، أعاد كريس إدوردز فتح صالونه للحلاقة عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال لوكالة فرانس برس مرتدياً قناعاً واقياً أثناء قصّه لحية زبون لا يرتدي كمامة، "نعم أنا مسرور".

وقال "أنا صاحب محل صغير. إذا لم أقصّ الشعر لا أجني المال"، مؤكداً أنه يتّبع كل التوجيهات الصحية.

واعتبر زبونه وهو طبيب لم يرغب في الكشف عن هويته، أن الذهاب إلى السوبرماركت "على الأرجح أخطر من الذهاب إلى الحلاق".

وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الاثنين في إطار خطة على ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.

ويُقترض أن تبقى الحانات والملاهي الليلية مقفلة، وسيتمّ رفع العزل في الأول من مايو في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وأكد براين كمب الذي يقول إنه يحظى بدعم السلطات الصحية المحلية، أن المتاجر ستعطي "الأولوية لسلامة الموظفين والزبائن على السواء".

لكن مع أكثر من 21800 حالة وأكثر من 880 وفاة في الولاية بسبب كوفيد-19، يصف آخرون القرار بأنه غير مسؤول وخطير، ولا يوافق جميع أصحاب المتاجر على إعادة الفتح.