توقعات متشائمة من بيل غيتس بشأن نهاية كورونا

لا يزال الملياردير الأميركي بيل غيتس واحدا من أكثر الشخصيات العامة صراحة في موضوع فيروس كورونا المستجد الذي أطلق عليه المؤسس المشارك لمايكروسوفت اسم "أول وباء حديث"، وفق شبكة إن بي سي الأميركية.

وأوضح غيتس أنه يرى في الوباء "كابوساً" وحدثاً يحدد الحقبة وستستمر آثاره لسنوات. وقال غيتس في مقابلة مع الشبكة الجمعة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وأضاف "أتمنى أن أقول أننا في منتصف الطريق. لكنني لا أعتقد ذلك".

ويعتقد الملياردير أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بعدة أشهر، إن لم يكن بسنوات، عن إنتاج لقاح الفيروس على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو يأمل في أن يصل اللقاح عاجلا وليس آجلا.

وقال غيتس في المقابلة: "عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن ذلك يتطلب العديد من الخطوات"، مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات أكبر وأكبر.

ومع ذلك، أضاف غيتس أنه رأى أدلة تشير إلى أن لقاح الفيروس يمكن أن يكون متاحا ضمن الجدول الزمني المحتمل المعلن للحكومة من 18 إلى 24 شهرًا. وقال غيتس في المقابلة: "إن أفضل العلماء يعملون بجد في هذا المنوال، في الواقع، في الأسابيع القليلة الماضية رأيت علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل وإيجاد اللقاح.

وكان غيتس قد حذر في مؤتمر عام 2015 من أنه "إذا كان أي شيء سيقتل 10 ملايين شخص، فمن المرجح أن يكون فيروسًا شديد العدوى وليس حربًا"، متصورا سيناريو لا يختلف كثيرا عن السيناريو الذي يواجهه العالم الآن.