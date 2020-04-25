أميركا

توقعات متشائمة من بيل غيتس بشأن نهاية كورونا

25 أبريل 2020
غيتس يرى في الوباء كابوساً وحدثاً يحدد الحقبة
غيتس يرى في الوباء كابوساً وحدثاً يحدد الحقبة

لا يزال الملياردير الأميركي بيل غيتس واحدا من أكثر الشخصيات العامة صراحة في موضوع فيروس كورونا المستجد الذي أطلق عليه المؤسس المشارك لمايكروسوفت اسم "أول وباء حديث"، وفق  شبكة إن بي سي الأميركية.

وأوضح غيتس أنه يرى في الوباء "كابوساً" وحدثاً يحدد الحقبة وستستمر آثاره لسنوات. وقال غيتس في مقابلة مع الشبكة الجمعة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وأضاف "أتمنى أن أقول أننا في منتصف الطريق. لكنني لا أعتقد ذلك". 

ويعتقد الملياردير أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بعدة أشهر، إن لم يكن بسنوات، عن إنتاج لقاح الفيروس على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو يأمل في أن يصل اللقاح عاجلا وليس آجلا.

وقال غيتس في المقابلة: "عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن ذلك يتطلب العديد من الخطوات"، مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات أكبر وأكبر.

ومع ذلك، أضاف غيتس أنه رأى أدلة تشير إلى أن لقاح الفيروس يمكن أن يكون متاحا ضمن الجدول الزمني المحتمل المعلن للحكومة من 18 إلى 24 شهرًا. وقال غيتس في المقابلة: "إن أفضل العلماء يعملون بجد في هذا المنوال، في الواقع، في الأسابيع القليلة الماضية رأيت علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل وإيجاد اللقاح.

وكان غيتس قد حذر في مؤتمر عام 2015 من أنه "إذا كان أي شيء سيقتل 10 ملايين شخص، فمن المرجح أن يكون فيروسًا شديد العدوى وليس حربًا"، متصورا سيناريو لا يختلف كثيرا عن السيناريو الذي يواجهه العالم الآن.

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25 أبريل 2020
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس

بدأت هاواي الأميركية الدفع للسياح مقابل مغادرتها في حال لم يلتزموا بالحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الصحيفة إن هيئة السياحة في الولاية خصصت مبلغ 25 ألف دولار كتكاليف لإرجاع السياح الذين يخرقون القواعد.

وتنظم الرحلات الجوية جمعية "فيزيتار ألوها"، وهي منظمة غير ربحية تساعد عادة الزوار الذين يعانون من مشاكل أثناء إقامتهم.

وقالت النائبة العامة في هاواي كلير كونورز في بيان إن "القدرة على إعادة الناس بسرعة إلى مطاراتهم الأصلية خلال أزمة الفيروس تساعد كثيرا في قدرة تطبيق القانون لضمان نجاح إجراءات الطوارئ التي نفرضها على مستوى الولاية".

وقد دفعت الولاية حتى الآن لإعادة 19 شخصا منذ إقرار الإجراء في الأول من أبريل، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة بالولاية .

وتم نقل امرأة إلى لوس أنجلوس جواً بعد أن تم القبض عليها وهي تنتهك حجرها الصحي عندما شاركت صورها من الهواء الطلق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة إن زائرين آخرين تم القبض عليهما في حالة خرق للحجر الصحي تم التسامح معهما، ليتم القبض عليهما مرة أخرى بعد أن بدلا الفندق.

وقد واجه بعض المخالفين اتهامات جنحية وأجبروا على دفع غرامات.

وشهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس، وذكرت هيئة السياحة أن 438 شخصا  فقط وصلوا الخميس جوا بانخفاض نسبته 98.5 في المئة عن عدد 30 الف زائر الذين كانوا يصلون يوميا في المتوسط في هذا الوقت من العام .

وسجلت  الولاية 596 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 12 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.