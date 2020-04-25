أميركا

"خلية الأزمة" الأميركية تعلن زيادة فحوصات كورونا في الأسابيع المقبلة

25 أبريل 2020
الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل البلاد بعد الأزمة
الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل البلاد بعد الأزمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته حققت تقدما ملحوظا في محاربة فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، معربا عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة مع فتح اقتصاد البلاد تدريجيا.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لـ"خلية الأزمة" حول آخر مستجدات الفيروس: "سنكون أقوى مما كنا من قبل".

وأشار الرئيس الأميركي في أعقاب توقيعه حزمة مساعدات لدعم المستشفيات وإجراء الفحوصات إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لدول أخرى بأجهزة تنفس صناعي، وذكر عددا من الدول من بينها المكسيك وإسبانيا وإيطاليا.

وقال رئيس إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) ستفين هان إن الوكالة الفيدرالية تقيم في الوقت الحالي عشرة أدوية على الأقل لكورونا، وتجري اختبارات لتوظيف الأجسام المضادة في العلاج من المرض.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي ترخيص لعلاج فعال للمرض، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتم التعاون مع نحو 400 شركة أدوية لتطوير علاجات.

وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مضاعفة الفحوصات في الأسابيع المقبلة، من أجل المساعدة في إعادة فتح الاقتصاد.

وأكد أن الإعلان عن حالات جديدة يأتي بسبب زيادة الفحوصات "ولا ينبغي ذلك أن يؤدي لك إلى إحباط عزيمتنا"، مشيرا إلى زيادة في حالات الاستشفاء من المرض في غرف العناية المركزة.

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أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
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بعد "روزفلت".. رصد حالات كورونا على المدمرة الأميركية "كيد"

24 أبريل 2020
أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"

قال مسؤولون أميركيون الجمعة إن اختبارات أظهرت إصابة 18 بحارا على الأقل بفيروس كورونا المستجد على متن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

وأكدت البحرية في بيان ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد" التي تقوم بعملية لمكافحة المخدرات، وتوقعت ارتفاع عدد الحالات.

وذكر البيان  أن بحارا مريضا تم إجلاؤه طبيا من على السفينة وأظهرت الاختبارات فيما بعد إصابته ما ترتب عليه إجراء مزيد من الاختبارات التي أسفرت عن نتائج إيجابية.

وذكر متحدث باسم البحرية أن السفينة تبحر حاليا في المحيط الهادي.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المدمرة تستعد للعودة إلى الميناء لتطهيرها.

وكانت حاملة الطائرات الأميركية "تيودور روزفلت" تبحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من هذا الشهر عندما ضربها الفيروس مما اضطرها للرسو في جزيرة غوام. 

وتوفي بحار واحد بالفيروس، وأظهرت الاختبارات ما يقرب من 850 إصابة من أصل 4800 فرد على متنها.