أميركا

المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة

25 أبريل 2020
المحكمة العليا ستنظر في ملف ترامب الضريبي مايو المقبل
المحكمة العليا ستنظر في ملف ترامب الضريبي مايو المقبل

رفضت المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأميركية العليا الجمعة، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت.

وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

وانتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين قانون الهجرة بوصفه‭ ‬"اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها المحكمة العليا قرار ترامب، ففي يناير الماضي، أجازت لإدارة الرئيس حرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية أو يرجّح أن يستفيدوا منها مستقبلاً، من إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الصيف الماضي اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنّفين "عبئاً على المجتمع"، وهو تصنيف يتيح لها منع هؤلاء من دخول الأراضي الأميركية أو إذا كانوا يقيمون أصلاً في الولايات المتّحدة حرمانهم من الحقّ في الإقامة النظامية والتقدّم بطلب تجنيس.

لكنّ محكمة في نيويورك قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن به أمام المحكمة العليا التي أصدرت بعدها قراراً ألغت بموجبه حكم محكمة نيويورك.

وأصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4. وصوّت الأعضاء الخمسة المحافظون جميعاً لصالح القرار في حين صوّت زملاؤهم التقدميّون الأربعة ضدّه.

وبموجب الإجراءات الجديدة بات لزاماً على دوائر الهجرة الأميركية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين، عوامل عدّة من بينها عمر المهاجر ومهاراته ووضعه الصحّي والمادّي، وبناء عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.

ويمكن أن يتأثّر بهذا القرار حوالي 22 مليون أجنبي يقيمون بصورة نظامية في الولايات المتّحدة ولا سيّما أولئك المتحدّرون من دول أميركا اللاتينية.

ونصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتّحدة، فيها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام "ميديك إيد" الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقراً.

وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.

اقرأ أيضا

A handout picture released by the media office of the Iraqi Presidency on April 9, 2020 shows President Barham Saleh (L)…
آخر الأخبار

كتل شيعية دعمت تكليف الكاظمي تنقلب عليه.. تشكيل الحكومة العراقية يصطدم بصخرة المحاصصة

أحد موظفي شركة غوغل يأكل وحيدا في وقت الغذاء في المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا- 12 مارس 2020
اقتصاد

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

أيسلندا ..1785 إصابة مؤكدة بكورونا و10وفيات
صحة

عدة أسباب لانخفاض الوفيات بالقياس لعدد الإصابات في أيسلندا.. الوراثة أحدها

المحكمة العليا ستنظر في ملف ترامب الضريبي مايو المقبل
أميركا

المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
عربي ودولي

بلومبيرغ: بومبيو يوصي باستمرار تمويل أميركا لبرامج منظمة الصحة في 7 دول

بكين تعطّل صدور تقرير أوروبي يتهمها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا
عربي ودولي

الأوربيون يعدلون تقريرا عن فيروس كورونا تحت تهديدات صينية

A handout picture released by the official Facebook page for the Syrian Presidency on February 16, 2020, shows Syrian President…
من زاوية أخرى

الكرملين والأسد... "جرة أذن"

اقتصاد

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

25 أبريل 2020
أحد موظفي شركة غوغل يأكل وحيدا في وقت الغذاء في المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا- 12 مارس 2020
أحد موظفي شركة غوغل يأكل وحيدا في وقت الغذاء في المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا- 12 مارس 2020

تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة، مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالي 12 في المئة وارتفاع نسبة البطالة إلى 14 في المئة تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.

وعطّل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأميركي الذي كان الرئيس دونالد ترامب يعتزّ بحيويته قبل شهرين فقط في هذه السنة الانتخابية التي يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.

وتخطت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة 884 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ـ1.9 في المئة خلال الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة "مكتب الميزانية في الكونغرس".

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11.8 في المئة، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39.6 في المئة عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.

وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن "الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة الوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه".

لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.

وخلال خمسة أسابيع، سجّل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وبعدما انحسرت البطالة في فبراير إلى 3.5 في المئة، أدنى نسبة لها منذ خمسين عاما، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14 في المئة في الفصل الثاني وقد تسجل 16 في المئة في الفصل الثالث، بحسب التقرير.

وتراجع النمو بنسبة 5,6 في المئة عام 2020 ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.

وباشرت بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها جورجيا التي فتحت بعض المتاجر الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت. كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.

في المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في البلد.

لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و"التحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت".

وقد يعاود الاقتصاد الأميركي النمو في النصف الثاني من السنة مع توقع تسجيل +5.4 في المئة في الفصل الثالث و+2.5 في المئة في الفصل الرابع، بحسب الدراسة.

لكن انهيار الاقتصاد بين مارس ويونيو سيجعل نسب النمو هذه غير كافية للعودة سريعا إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية.

وشهر يناير، أعلن الرئيس ترامب أنه يتوقع نموا بنسبة 3 في المئة للاقتصاد الأميركي في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.

لكن الواقع أن ما ينتظر أول اقتصاد في العالم هو تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.6 في المئة عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة 2.8 في المئة في 2021، وفق الدراسة.

أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام.

وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس في منتصف مايو تفاصيل توقعاته الاقتصادية للعامين 2020 و2021.

من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5.9 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة قبل تحقيق نمو بنسبة 4.7 في المئة عام.