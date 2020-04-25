أميركا

مساع لإعادة قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى منصبه

25 أبريل 2020
CORRECTS YEAR TO 2019, NOT 2029 - In this Nov. 15, 2019, photo U.S. Navy Capt. Brett Crozier, commanding officer of the…
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أوصى قائد كبير في البحرية الأميركية الجمعة، بإعادة النقيب بريت كروغر إلى منصبه قائدا لحاملة الطائرات "يو أس أس روزفلت"، أسابيع بعد إقالته، حسبما قال مسؤول أميركي الجمعة.

ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن إعادة كروغر المحتملة من قبل وزير الدفاع مارك إسبر الذي اجتمع مع القيادة العليا للبحرية لمناقشة التوصية، وفقا لمسؤول أميركي آخر. 

وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان، إن إسبر سيقرر الخطوات التالية في ما يتعلق بمعالجة تفشي المرض على متن حاملة الطائرات، بعد أن يتلقى نسخة مكتوبة من التحقيق في الظروف التي أدت في النهاية إلى قيام وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي، بعزل كروغر.

والجمعة، التقى الأدميرال مايك جيلداي رئيس العمليات البحرية، وجيمس ماكفيرسون القائم الجديد بأعمال وزير البحرية، مع إسبر لتقديم نتائج مراجعة البحرية التي أمر بها إسبر.

وقال مسؤول أميركي لشبكة "آي بي سي نيوز" إن إسبر أوصى بوجوب إعادة كروجر إلى منصبه الذي أقيل منه بعد كتابته رسالة إلى قيادة البحرية طلب فيها مزيدًا من المساعدة في وقف انتشار الفيروس التاجي على متن سفينته.

وقالت البحرية في بيان في وقت متأخر من الجمعة، إن جيلداي قدم توصية إلى ماكفرسون، الذي تناول الموضوع بدوره في "مناقشات " مع إسبر، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار".

يذكر أن إقالة كروغر لقيت استنكاراً واسعاً واعتُبرت عقوبة قاسية وغير منصفة بحقّ ضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوّها في غوام.

وكان كروغر قد أبلغ في وقت سابق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعياً إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

ونبّه كروغر رؤساءه إلى أنّ "انتشار المرض مستمر ومتسارع"، مناشدا إياهم بالقول "نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة لأن يموت بحّارة". 

وأضاف "قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حاملة طائرات نووية أميركية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراءً استثنائياً ... إنّها مخاطرة تفرضها الضرورة".

واعتبر مسؤولون كبار في البنتاغون أنّ كروغر أخطأ بتسريب رسالته إلى الإعلام.

وحيّا مئات البحارة كروغر لدى خروجه من السفينة، وأظهر تسجيل فيديو مسرب تم تداوله بكثرة بعضاً منهم يصفونه بأنه بطل.

وفي غوام ألقى وزير البحرية السابق بالوكالة توماس مودلي خطاباً من على متن الحاملة، تم تسريبه أيضاً إلى الصحافة، انتقد فيه بشدّة قرار كروغر، واصفاً إيّاه بأنّه "إمّا غبّي أو ساذج" ومنتقداً وسائل الإعلام أيضا.

وأثار خطاب مودلي ردود فعل شديدة في الكونغرس حيث دعا العديد من أعضائه إلى استقالته.

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مساعي للتخفيف من حدة الإغلاق في الولايات المتحدة الأميركية

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة ذاتها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

وفي ظل تراجع عدد الإصابات والوفيات في أميركا، قرر عدد من حكام الولايات تخفيف إجراءات الإغلاق العام، بينما أعادت بعض المتاجر فتح أبوابها في ولاية جورجيا بدفع من حاكمها الجمهوري رغم معارضة مسؤولين وسياسيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر  أنه قرار متسرّع.

وقرر حاكم الولاية براين كمب، السماح بإعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين والزبائن.

وفي مركز تجاري صغير في أتلانتا، أعاد كريس إدوردز فتح صالونه للحلاقة عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال لوكالة فرانس برس مرتدياً قناعاً واقياً أثناء قصّه لحية زبون لا يرتدي كمامة، "نعم أنا مسرور".

وقال "أنا صاحب محل صغير. إذا لم أقصّ الشعر لا أجني المال"، مؤكداً أنه يتّبع كل التوجيهات الصحية.

واعتبر زبونه وهو طبيب لم يرغب في الكشف عن هويته، أن الذهاب إلى السوبرماركت "على الأرجح أخطر من الذهاب إلى الحلاق".

وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الاثنين في إطار خطة على ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.

ويُقترض أن تبقى الحانات والملاهي الليلية مقفلة، وسيتمّ رفع العزل في الأول من مايو في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وأكد براين كمب الذي يقول إنه يحظى بدعم السلطات الصحية المحلية، أن المتاجر ستعطي "الأولوية لسلامة الموظفين والزبائن على السواء".

لكن مع أكثر من 21800 حالة وأكثر من 880 وفاة في الولاية بسبب كوفيد-19، يصف آخرون القرار بأنه غير مسؤول وخطير، ولا يوافق جميع أصحاب المتاجر على إعادة الفتح.