أميركا

منتجو النفط الأميركيون يتخذون قرارات مؤلمة بسبب كورونا

25 أبريل 2020
يتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب
يتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب

يتخذ منتجو النفط في الولايات المتحدة قرارات مؤلمة حول كيفية إيقاف عمليات التشغيل بعد أن قضت جائحة فيروس كورونا المستجد على الحاجة إلى الوقود.

انخفض سعر الخام الأميركي القياسي بأكثر من 70 بالمائة منذ بداية العام، حيث تم بيعه مقابل 17 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وهو ثمن أقل بكثير مما يحتاجه المنتجون للبقاء.

خسرت شركة "بارسلي إنرجي"، وهي شركة تكسير متوسطة الحجم مقرها في أوستن بولاية تكساس، نصف قيمتها السوقية منذ بداية العام، وأخبرت المنظمين بأنها ستغلق ما يكفي من الآبار لإخراج حوالي 400 برميل من النفط يوميا من السوق.

في الأسابيع الأخيرة، خفضت "إكسون" خطتها للإنفاق الرأسمالي بنسبة 30 بالمائة، بواقع 10 مليارات دولار، وخفضت "تشيفرون" نفقاتها الرأسمالية بنسبة 20 بالمائة، بواقع 4 مليارات دولار. 

وتخطط الشركتان لوقف التنقيب عن النفط الجديد في أجزاء مختلفة من العالم، ومن المرجح أن ينكمش التنقيب على نحو أكبر لأن الظروف تدهورت منذ إعلانهما.

ويتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب، إذ يغلق فيروس كورونا فعليا الاقتصادات حول العالم.
 

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منوعات

وجهة سياحية عالمية تدفع للزوار من أجل المغادرة

25 أبريل 2020
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس
شهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس

بدأت هاواي الأميركية الدفع للسياح مقابل مغادرتها في حال لم يلتزموا بالحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الصحيفة إن هيئة السياحة في الولاية خصصت مبلغ 25 ألف دولار كتكاليف لإرجاع السياح الذين يخرقون القواعد.

وتنظم الرحلات الجوية جمعية "فيزيتار ألوها"، وهي منظمة غير ربحية تساعد عادة الزوار الذين يعانون من مشاكل أثناء إقامتهم.

وقالت النائبة العامة في هاواي كلير كونورز في بيان إن "القدرة على إعادة الناس بسرعة إلى مطاراتهم الأصلية خلال أزمة الفيروس تساعد كثيرا في قدرة تطبيق القانون لضمان نجاح إجراءات الطوارئ التي نفرضها على مستوى الولاية".

وقد دفعت الولاية حتى الآن لإعادة 19 شخصا منذ إقرار الإجراء في الأول من أبريل، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة بالولاية .

وتم نقل امرأة إلى لوس أنجلوس جواً بعد أن تم القبض عليها وهي تنتهك حجرها الصحي عندما شاركت صورها من الهواء الطلق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة إن زائرين آخرين تم القبض عليهما في حالة خرق للحجر الصحي تم التسامح معهما، ليتم القبض عليهما مرة أخرى بعد أن بدلا الفندق.

وقد واجه بعض المخالفين اتهامات جنحية وأجبروا على دفع غرامات.

وشهدت هاواي انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار  جراء الفيروس، وذكرت هيئة السياحة أن 438 شخصا  فقط وصلوا الخميس جوا بانخفاض نسبته 98.5 في المئة عن عدد 30 الف زائر الذين كانوا يصلون يوميا في المتوسط في هذا الوقت من العام .

وسجلت  الولاية 596 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 12 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.