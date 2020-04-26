أميركا

بسبب كورونا..ملايين الأميركيين يعجزون عن سداد أقساطهم الشهرية

26 أبريل 2020
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية

كشفت تقارير أن ملايين الأميركيين غير قادرين على دفع أقساط بطاقات الائتمان الشهرية، في ظل إجراءات العزل والإغلاق الواسعة التي تم اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا الفيروسي.

ومن أمثال هؤلاء، روبرت رودريغيز وزوجته ميغداليا وارتون من أورلاندور بولاية فلوريدا، وهما عاطلان عن العمل منذ أكثر من شهر.

عندما اتصل الزوجان بالشركة المقرضة Capital One، أخبرتهما أن بإمكانهما تخطي دفعات شهر أبريل. لكن القلق ما زال يساور الزوجين بكيفية السداد في شهر مايو.

فالسيدة وارتون وهي سائقة حافلة مدرسية، لن تحصل على أجر حتى يعاد فتح المدارس. أما السيد رودريغيز، أحد الناجين من السرطان، قلق على صحته، وقال إنه توقف عن العمل كسائق مع أوبر، مضيفا "لا نعرف ما الذي سنفعله".

وخلال الأسابيع الخمس الماضية بلغ عدد طالبي الإعانات  أكثر من 26 مليون شخص.

وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير العزل التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، وتخلي كثير من الشركات عن موظفيها بسبب ضوائق مالية.

وفي محاولة للتخفيف عن العملاء، تسمح بعض شركات الائتمان بوقف الدفعيات لشهر أو أكثر، وخفض أو الغاء رسوم التأخير والفوائد، أو حتى اعفاء بعض الدفعات.

لكن مع ذلك، يتوقع محللون وشركات أن ترتفع حالات العجز عن السداد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت شركتا Discover and Synchrony هذا الأسبوع إنهما سمحا لمئات آلاف المقترضين بتأجيل دفعاتهم. وخلال هذا العام، فقدت أسهم الشركتين أكثر من نصف قيمتهما حتى الآن.

كابيتال ون، التي لديها ما يقرب من 120 مليون حساب لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، قالت إنها أدرجت واحدا في المئة من حسابات بطاقاتها النشطة في برامج التأجيل. 

وتعتبر البنوك الثلاثة مقياسا جيدا للصحة المالية لمجموعة كبيرة من المستهلكين الأميركيين. 

ووافق الكونغرس مؤخرا على حزم إنقاذ لدعم المستهلكين وكذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجهه صعوبات.

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تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية
أميركا

بسبب كورونا..ملايين الأميركيين يعجزون عن سداد أقساطهم الشهرية

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واشنطن تدرس منح قروض لمساعدة الشركات النفطية

26 أبريل 2020
انهارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ
انهارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط.

وقال منوشن لشبكة فوكس نيوز إن هذا خيار "ندرسه عن كثب"، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ"أي عملية إنقاذ مالي لا يستفيد منها المساهمون".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط، وذلك بعد يوم على انهيار أسعار عقود الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية.

وكتب ترامب حينها في تغريدة على تويتر ”لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل“.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاع النقل والمصانع في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وكان منوشن قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.