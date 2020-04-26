أميركا

كورونا قد يدفع البطالة إلى 16%.. ولايات أميركية تستعد لفتح الاقتصاد

26 أبريل 2020
كبار سن في ولاية جورجيا يتجمعون بعد فتح جزئي في البلاد والسماح للمطاعم والمسارح بالعودة
كبار سن في ولاية جورجيا يتجمعون بعد فتح جزئي في البلاد والسماح للمطاعم والمسارح بالعودة

تستعد ولايات أميركية أخرى لرفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع، على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة. ويأتي ذلك في وقت يتوقع البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى 16 في المئة أو أكثر.

ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني، يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا شديد العدوى، والذي قتل ما يقرب من 54 ألف أميركي حتى الآن.

وسوف تنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها من دون إجراء الفحوص، وكذلك في غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض، والتي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.

وبالفعل اتخذت جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة.

وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأميركيين، بلغ 26.5 مليون شخص، إعانات بطالة منذ منتصف مارس.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت للصحفيين إن من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أكثر في أبريل.

وقال هاسيت الأحد "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين". وأضاف "سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل". 

وفي ظل احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بإنهاء العمل بأوامر البقاء في البيوت، قالت تينيسي إنها ستسمح بفتح المطاعم يوم الاثنين. وسينتهي العمل بتلك الأوامر في مسيسيبي في اليوم نفسه.
 

اقرأ أيضا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف
آخر الأخبار

 بعد عبارات "مسيئة" للإسلام قالها شرطي.. وزير جنوب إفريقي يعتذر

يعاني العراق من نقص حاد في قطاع الطاقة الكهربائية
عربي ودولي

مدته ثلاثون يوما.. إعفاء أميركي جديد للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

بوريس جونسون
عربي ودولي

بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى داوننغ ستريت

كبار سن في ولاية جورجيا يتجمعون بعد فتح جزئي في البلاد والسماح للمطاعم والمسارح بالعودة
أميركا

كورونا قد يدفع البطالة إلى 16%.. ولايات أميركية تستعد لفتح الاقتصاد

إيطاليا.. أدنى زيادة يومية في وفيات المصابين بفيروس كوفيد-19 منذ منتصف مارس
أزمة كورونا

إيطاليا تسجل أدنى زيادة بوفيات كورونا منذ منتصف مارس

رصد قطار كيم ببلدة سياحية يومي 21 و23 أبريل الماضيين
عربي ودولي

كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

قطاع السياحة في مصر يساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي
اقتصاد

مليار دولار شهريا .. خسائر السياحة المصرية بسبب كورونا

أميركا

مسؤولة أميركية تحدد موعد الانعطافة بأرقام وفيات كورونا

26 أبريل 2020
حوالي نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأميركية سجلت في نيويورك
حوالي نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأميركية سجلت في نيويورك

توقعت منسقة خلية الأزمة في البيت الأبيض لمواجهة تداعيات كورونا، ديبورا بيركس انعطافا درامتياكيا في أرقام الوفيات التي يتسبب بها كوفيد-19 وأعداد المصابين الذين يحجزون في المستشفيات، بحلول نهاية مايو المقبل. 

وقالت بيركس في مقابلة تليفزيونية، مساء السبت، "نحن نعتقد أن عدد الذين يدخلون المستشفيات والذين يحتاجون إلى العناية المركزية، سوف ينخفض بشكل كبير قبل نهاية مايو المقبل". 

غير أن بيركس ألمحت إلى أن عدد الحالات المصابة قد يزداد "لكن بأعراض أقل، بسبب التوسع الكبير في إجراء الاختبارات بعدما كانت مقتصرة فقط على من يحتاج إليها، واصفة إجراء الفحوص بـ"الأمر المهم للغاية لأننا سنفهم أكثر". 

وتجري الولايات المتحدة نحو 150 ألف اختبار في اليوم الواحد، لكن عضو فريق خلية الأزمة وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قال إن البلاد تحتاج إلى ضعف ذلك العدد. 

وتأتي تعليقات بيركس في ظل إعلان عدد من الولايات الأميركية وبعض الدول حول العالم، عن فتح بعض الشركات بداية من يوم الاثنين، وتخفيف بعض القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، منها ولايتا جورجيا وتكساس. 

وبحلول 24 أبريل، لم تجرِ الولايات المتحدة سوى حوالي 5 ملايين اختبار.  وأبلغ حكام ولايات عن نقص مستمر في المواد اللازمة لإجراء الاختبارات، من الكواشف الكيميائية إلى المسحات.

وسجلت الولايات المتحدة حتى ظهر الأحد، أكثر من 975 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم حوالي 118 ألف شخص و توفي 54 ألفا و941 آخرين. 


 