أميركا

مسؤولة أميركية تحدد موعد الانعطافة بأرقام وفيات كورونا

26 أبريل 2020
حوالي نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأميركية سجلت في نيويورك
حوالي نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأميركية سجلت في نيويورك

توقعت منسقة خلية الأزمة في البيت الأبيض لمواجهة تداعيات كورونا، ديبورا بيركس انعطافا درامتياكيا في أرقام الوفيات التي يتسبب بها كوفيد-19 وأعداد المصابين الذين يحجزون في المستشفيات، بحلول نهاية مايو المقبل. 

وقالت بيركس في مقابلة تليفزيونية، مساء السبت، "نحن نعتقد أن عدد الذين يدخلون المستشفيات والذين يحتاجون إلى العناية المركزية، سوف ينخفض بشكل كبير قبل نهاية مايو المقبل". 

غير أن بيركس ألمحت إلى أن عدد الحالات المصابة قد يزداد "لكن بأعراض أقل، بسبب التوسع الكبير في إجراء الاختبارات بعدما كانت مقتصرة فقط على من يحتاج إليها، واصفة إجراء الفحوص بـ"الأمر المهم للغاية لأننا سنفهم أكثر". 

وتجري الولايات المتحدة نحو 150 ألف اختبار في اليوم الواحد، لكن عضو فريق خلية الأزمة وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قال إن البلاد تحتاج إلى ضعف ذلك العدد. 

وتأتي تعليقات بيركس في ظل إعلان عدد من الولايات الأميركية وبعض الدول حول العالم، عن فتح بعض الشركات بداية من يوم الاثنين، وتخفيف بعض القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، منها ولايتا جورجيا وتكساس. 

وبحلول 24 أبريل، لم تجرِ الولايات المتحدة سوى حوالي 5 ملايين اختبار.  وأبلغ حكام ولايات عن نقص مستمر في المواد اللازمة لإجراء الاختبارات، من الكواشف الكيميائية إلى المسحات.

وسجلت الولايات المتحدة حتى ظهر الأحد، أكثر من 975 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم حوالي 118 ألف شخص و توفي 54 ألفا و941 آخرين. 


 

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أميركا

بسبب كورونا..ملايين الأميركيين يعجزون عن سداد أقساطهم الشهرية

26 أبريل 2020
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية
تقديرات بعجز ملايين الأميركيين عن سداد دفعيات بطاقات الاتئمان الشهرية

كشفت تقارير أن ملايين الأميركيين غير قادرين على دفع أقساط بطاقات الائتمان الشهرية، في ظل إجراءات العزل والإغلاق الواسعة التي تم اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا الفيروسي.

ومن أمثال هؤلاء، روبرت رودريغيز وزوجته ميغداليا وارتون من أورلاندور بولاية فلوريدا، وهما عاطلان عن العمل منذ أكثر من شهر.

عندما اتصل الزوجان بالشركة المقرضة Capital One، أخبرتهما أن بإمكانهما تخطي دفعات شهر أبريل. لكن القلق ما زال يساور الزوجين بكيفية السداد في شهر مايو.

فالسيدة وارتون وهي سائقة حافلة مدرسية، لن تحصل على أجر حتى يعاد فتح المدارس. أما السيد رودريغيز، أحد الناجين من السرطان، قلق على صحته، وقال إنه توقف عن العمل كسائق مع أوبر، مضيفا "لا نعرف ما الذي سنفعله".

وخلال الأسابيع الخمس الماضية بلغ عدد طالبي الإعانات  أكثر من 26 مليون شخص.

وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير العزل التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، وتخلي كثير من الشركات عن موظفيها بسبب ضوائق مالية.

وفي محاولة للتخفيف عن العملاء، تسمح بعض شركات الائتمان بوقف الدفعيات لشهر أو أكثر، وخفض أو الغاء رسوم التأخير والفوائد، أو حتى اعفاء بعض الدفعات.

لكن مع ذلك، يتوقع محللون وشركات أن ترتفع حالات العجز عن السداد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت شركتا Discover and Synchrony هذا الأسبوع إنهما سمحا لمئات آلاف المقترضين بتأجيل دفعاتهم. وخلال هذا العام، فقدت أسهم الشركتين أكثر من نصف قيمتهما حتى الآن.

كابيتال ون، التي لديها ما يقرب من 120 مليون حساب لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، قالت إنها أدرجت واحدا في المئة من حسابات بطاقاتها النشطة في برامج التأجيل. 

وتعتبر البنوك الثلاثة مقياسا جيدا للصحة المالية لمجموعة كبيرة من المستهلكين الأميركيين. 

ووافق الكونغرس مؤخرا على حزم إنقاذ لدعم المستهلكين وكذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجهه صعوبات.