أميركا

ولايات أميركية تستعد لفتح الاقتصاد.. وفاوتشي يطالب بمضاعفة اختبارات كورونا

26 أبريل 2020
فاوتشي يدعو إلى مضاعفة اختبارات كورونا في الأسابيع القادمة
فاوتشي يدعو إلى مضاعفة اختبارات كورونا في الأسابيع القادمة

بالتزامن مع دعوات لفتح الاقتصاد، دعا خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إلى مضاعفة اختبارات الكشف عن فيروس كوورنا المستجد المعروف باسم سارس-كوف 2.

وقال خلال إحدى المقابلات إن المعدلات المرتفعة لحالات الإصابة الإيجابية يمكن أن تشير إلى عدم وجود ما يكفي من الاختبارات والتي تمثل "ربما أقل من 10 بالمئة".

وقدر فاوتشي، العضو في فرقة العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تجري ما يقرب من 1.5 إلى 2 مليون اختبار أسبوعيا  وأنه "ربما يجب أن نحصل على ضعف ذلك للاستجابة لتفشي المرض الذي سيحدث حتما، فيما تحاول تسهيل عودة (الاقتصاد)، وأعتقد أننا سنفعل". 

وتأتي تصريحات فاوتشي فيما تستعد عدة ولايات أميركية مثل تكساس وجورجيا، لفتح اقتصاداتها جزئيا هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الأميركية وسلطات الولايات قد أصدروا أوامر بالتباعد الاجتماعي والبقاء في منازل، كإجراء وقائي، للحد من انتشار الوباء.

ونبه فاوتشي إلى أنه يقصد الاختبار التشخيصي للفيروس التاجي، وليس اختبار الأجسام المضادة، وأضاف أن "الاختبار جزء مهم ولكنه ليس الجزء الوحيد"، كما سلط الضوء على الحاجة لتحديد هوية المصابين وعمليات العزل والتتبع.

تأتي تعليقات فاوتشي وسط خلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول قدرة أميركا للكشف عن الفيروس، وسط استمرار الوباء.

وأوضحت خطتان مختلفتان لإعادة فتح الاقتصاد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على إجراء الملايين من الاختبارات كل أسبوع، قبل رفع القيود بأمان. 

وبحلول 24 أبريل، لم تجرِ الولايات المتحدة سوى حوالي 5 ملايين اختبار.  وأبلغ حكام ولايات عن نقص مستمر في المواد اللازمة لإجراء الاختبارات، من الكواشف الكيميائية إلى المسحات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة نحو 960 ألف حالة، إلى جانب 54 ألف حالة وفاة.

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26 أبريل 2020
انهارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ
انهارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط.

وقال منوشن لشبكة فوكس نيوز إن هذا خيار "ندرسه عن كثب"، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ"أي عملية إنقاذ مالي لا يستفيد منها المساهمون".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط، وذلك بعد يوم على انهيار أسعار عقود الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية.

وكتب ترامب حينها في تغريدة على تويتر ”لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل“.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاع النقل والمصانع في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وكان منوشن قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.