أميركا

التعليم في خطر.. "كورونا" يهدد بإغلاق مؤسسات تربوية في الولايات المتحدة

27 أبريل 2020
قدمت الحكومة الأميركية دعما بـ14 مليار دولار لكنه لا يكفي
قدمت الحكومة الأميركية دعما بـ14 مليار دولار لكنه لا يكفي

 بات وباء كورونا يدفع كليات خاصة ومدارس حكومية في الولايات المتحدة إلى الإغلاق النهائي، بسبب العجز في ميزانيتها الداخلية، ما يضع التعليم أيضا في دائرة المخاطر  التي ضربتها أزمة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

ويرى استشاريون في واشنطن، ان إغلاق الكليات والمدارس، على الرغم من كونه خطوة ناجعة للحد من انتشار عدوى كورونا، بيد أنها "ليست فكرة جيدة" للمؤسسات التعليمية الصغيرة. 

وأوضح مارك سكلارو، الرئيس التنفيذي لرابطة المستشارين التربويين المستقلين، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، تعمل على التوجيه الدراسي للطلاب، ان بعض المؤسسات التعليمة يمكن ان تغلق أبوابها، على المدى القصير بسبب استمرارها في تسديد أجور أساتذتها، في مقابل عدم وجود مداخيل إضافية لرسوم الطلاب. 

ومن جانبه، أفاد مايك رايلي، المدير التنفيذي للجمعية الأميركية للنضراء الجامعيين، لصحيفة "بزنس انسايدر"، ان الأيام المقبلة "يمكن أن تشهد للأسف ارتفاعا في عدد المدارس التي ستغلق أو التي قد تندمج في أخرى لتخفيف أعباء الأزمة المالية".

وأفاد ان المدارس الصغيرة في البلد، خسرت نسبة مهمة من ميزانياتها المالية، لذلك "ستبذل جهودا لفتح أبوابها للطلاب في أقرب وقت".

وعن أسباب الضائقة المالية التي تضرب أغلب المؤسسات التعليمية الأميركية الصغيرة، يورد المسؤول انها  كانت تحصد مداخيل إضافية من رسوم مواقف السيارات والوجبات الغذائية وحقوق بث مباريات كرة السلة. وهو ما لم يعد متاحا لها بسبب الحجر وقرار الإغلاق، ما يهدد استمراريتها بالفعل. 

والرأي نفسه، ذهب إليه ألان كو، الرئيس التنفيذي لشركة Cardinal Education، وهي مؤسسة استشارية تعليمية حيث أكد "ان تداعيات أزمة كورونا فعلا يهدد بإغلاق العديد من المؤسسات الجامعية الخاصة، وقد يتسبب في إفلاس المئات منها، نظرا لتوقف عائدات مهمة لنصف عام دراسي. 

ويشار إلى ان الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انتقلت إلى تعليم طلابها عبر الانترنت، بسبب قرارات الحجر الصحي وإغلاقها للحد من تفشي العدوى. 

وعلى الرغم من استمرار العديد من الأسر الأميركية في دفع رسوم الدراسة لأبنائهم، إلا ان خطر إفلاس مؤسساتهم التعليمية يبقى قائما، نظرا لانعدام  الإيرادات الإضافية لرسوم الطلاب، من مداخيل الألعاب الرياضية ومؤتمرات علمية وبرامج تدريب مدفوعة. 

وتساعد الحكومة الأميركية، قطاع التعليم بـ 14 مليار دولار، لتفادي تداعيات أزمة الوباء، إلا ان خطر الإغلاق يبقى قائما لدى المؤسسات الصغيرة، بحسب استشاريي التعليم في الولايات المتحدة. 

ومست الأزمة المدارس الكبيرة أيضا، حيث أعلنت جامعة كنتاكي، أنها ستواجه عجزًا بقيمة 70 مليون دولار في العام المقبل 2021. 
وجامعة مينيسوتا، أفادت هي الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 300 مليون دولار، بسبب الإغلاق. 

فيما توقعت جامعة ميشيغان، خسائر بأن تصل إلى 1 مليار دولار.

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اقتصاد

سعر برميل الخام الأميركي دون الـ 15 دولارا

27 أبريل 2020
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها

انخفض سعر برميل النفط الأميركي دون 15 دولارا الاثنين في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلبا على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسب 15 في المئة إلى 14.39 دولارا للبرميل في التداولات الإلكترونية. 

وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنحو 6 في المئة إلى 20.16 دولارا. 

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد. 

وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض. 

وأوضح كيم كوانغراي محلل المواد الأولية في "سامسونغ فيوتشرز" لوكالة بلومبرغ "يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية خصوصا في الولايات المتحدة حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، على أسعار النفط". 

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول، مثل الكويت والجزائر. 

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم ضمن منظمة "أوبك" وشركاؤها في إبريل على خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم اعتبارا من مايو. 

وشكل هذا الاتفاق نهاية لحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار. 

    