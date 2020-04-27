التعليم في خطر.. "كورونا" يهدد بإغلاق مؤسسات تربوية في الولايات المتحدة

بات وباء كورونا يدفع كليات خاصة ومدارس حكومية في الولايات المتحدة إلى الإغلاق النهائي، بسبب العجز في ميزانيتها الداخلية، ما يضع التعليم أيضا في دائرة المخاطر التي ضربتها أزمة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

ويرى استشاريون في واشنطن، ان إغلاق الكليات والمدارس، على الرغم من كونه خطوة ناجعة للحد من انتشار عدوى كورونا، بيد أنها "ليست فكرة جيدة" للمؤسسات التعليمية الصغيرة.

وأوضح مارك سكلارو، الرئيس التنفيذي لرابطة المستشارين التربويين المستقلين، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، تعمل على التوجيه الدراسي للطلاب، ان بعض المؤسسات التعليمة يمكن ان تغلق أبوابها، على المدى القصير بسبب استمرارها في تسديد أجور أساتذتها، في مقابل عدم وجود مداخيل إضافية لرسوم الطلاب.

ومن جانبه، أفاد مايك رايلي، المدير التنفيذي للجمعية الأميركية للنضراء الجامعيين، لصحيفة "بزنس انسايدر"، ان الأيام المقبلة "يمكن أن تشهد للأسف ارتفاعا في عدد المدارس التي ستغلق أو التي قد تندمج في أخرى لتخفيف أعباء الأزمة المالية".

وأفاد ان المدارس الصغيرة في البلد، خسرت نسبة مهمة من ميزانياتها المالية، لذلك "ستبذل جهودا لفتح أبوابها للطلاب في أقرب وقت".

وعن أسباب الضائقة المالية التي تضرب أغلب المؤسسات التعليمية الأميركية الصغيرة، يورد المسؤول انها كانت تحصد مداخيل إضافية من رسوم مواقف السيارات والوجبات الغذائية وحقوق بث مباريات كرة السلة. وهو ما لم يعد متاحا لها بسبب الحجر وقرار الإغلاق، ما يهدد استمراريتها بالفعل.

والرأي نفسه، ذهب إليه ألان كو، الرئيس التنفيذي لشركة Cardinal Education، وهي مؤسسة استشارية تعليمية حيث أكد "ان تداعيات أزمة كورونا فعلا يهدد بإغلاق العديد من المؤسسات الجامعية الخاصة، وقد يتسبب في إفلاس المئات منها، نظرا لتوقف عائدات مهمة لنصف عام دراسي.

ويشار إلى ان الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انتقلت إلى تعليم طلابها عبر الانترنت، بسبب قرارات الحجر الصحي وإغلاقها للحد من تفشي العدوى.

وعلى الرغم من استمرار العديد من الأسر الأميركية في دفع رسوم الدراسة لأبنائهم، إلا ان خطر إفلاس مؤسساتهم التعليمية يبقى قائما، نظرا لانعدام الإيرادات الإضافية لرسوم الطلاب، من مداخيل الألعاب الرياضية ومؤتمرات علمية وبرامج تدريب مدفوعة.

وتساعد الحكومة الأميركية، قطاع التعليم بـ 14 مليار دولار، لتفادي تداعيات أزمة الوباء، إلا ان خطر الإغلاق يبقى قائما لدى المؤسسات الصغيرة، بحسب استشاريي التعليم في الولايات المتحدة.

ومست الأزمة المدارس الكبيرة أيضا، حيث أعلنت جامعة كنتاكي، أنها ستواجه عجزًا بقيمة 70 مليون دولار في العام المقبل 2021.

وجامعة مينيسوتا، أفادت هي الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 300 مليون دولار، بسبب الإغلاق.

فيما توقعت جامعة ميشيغان، خسائر بأن تصل إلى 1 مليار دولار.