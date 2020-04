بيلوسي تدعم جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض

دعوى قضائية جماعية في أميركا ضد الصين لمحاسبة البلاد على إخفاء أصل فيروس كورونا وانتشاره الأولي، مما عرض حياة البشر للخطر، وأثار فوضى اقتصادية.

الزوجان ليسيت وفيليكس كوندي من ولاية نيويورك تحدثا في لقاء مع شبكة فوكس نيوز عن انضمامها للدعوى الجماعية خاصة بعدما قلبت تبعات الجائحة حياتهما رأس على عقب.

ليسيت وهي تعمل موظفة في منشأة طبية في برونكس كانت قد أصيبت بالعدوى بفيروس كورونا بعد إلتهابات في فبراير الماضي، إذ لم يكن عملهم في حينها يتطلب ارتداء كمامات، فيما كانت تتعامل مع 300 إلى 400 مريض يوميا في عملها.

ومن ثم أصيب فيليكس بالعدوى من زوجته في وقت لاحق ما جعله غير قادر على العمل ويعاني من أوضاع مالية صعبة جدا، حيث كان يعمل مديرا لمدرسة متخصصة بفنون الدفاع عن النفس وأخرى لتدريب الكلاب.

والخسائر المالية لم تكن السبب الوحيدة لمعاناتهم، حيث أجبرا على الابتعاد عن ابنتهم التي تبلغ من العمر 14 عاما، وعزلت عنهم في المنزل، ما ترك أثرا نفسيا عليهم جميعا.

المحامي ماثيو مور قال إن أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن تقدموا للمشاركة في الدعوى وهم مستعدون للوقوف في وجه قوى عظمى في العالم.

Thanks to @foxandfriends for letting us present 2 of our class action plaintiffs as we make China accountable for their lies and failures to contain the virus. @BermanLawGroup @demandchinapay pic.twitter.com/p5TYTCcy1W