أميركا

بيلوسي تدعم جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض

27 أبريل 2020
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الاثنين تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن لخوض السباق إلى البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيسا استثنائيا".

لم يعلن الحزب الديمقراطي بعد تسمية جو بايدن (77 عاما) رسميا مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في أغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديمقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز في مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل الحاق الهزيمة بدونالد ترامب في 2020. 

وقدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

وأعلن الرئيس السابق باراك أوباما بدوره دعمه لبايدن قبل أسبوعين.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.

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الكذب بشأن كورونا.. أميركيون يقاضون الصين

27 أبريل 2020
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد

دعوى قضائية جماعية في أميركا ضد الصين لمحاسبة البلاد على إخفاء أصل فيروس كورونا وانتشاره الأولي، مما عرض حياة البشر للخطر، وأثار فوضى اقتصادية.

الزوجان ليسيت وفيليكس كوندي من ولاية نيويورك تحدثا في لقاء مع شبكة فوكس نيوز عن انضمامها للدعوى الجماعية خاصة بعدما قلبت تبعات الجائحة حياتهما رأس على عقب.

ليسيت وهي تعمل موظفة في منشأة طبية في برونكس كانت قد أصيبت بالعدوى بفيروس كورونا بعد إلتهابات في فبراير الماضي، إذ لم يكن عملهم في حينها يتطلب ارتداء كمامات، فيما كانت تتعامل مع 300 إلى 400 مريض يوميا في عملها.

ومن ثم أصيب فيليكس بالعدوى من زوجته في وقت لاحق ما جعله غير قادر على العمل ويعاني من أوضاع مالية صعبة جدا، حيث كان يعمل مديرا لمدرسة متخصصة بفنون الدفاع عن النفس وأخرى لتدريب الكلاب.

والخسائر المالية لم تكن السبب الوحيدة لمعاناتهم، حيث أجبرا على الابتعاد عن ابنتهم التي تبلغ من العمر 14 عاما، وعزلت عنهم في المنزل، ما ترك أثرا نفسيا عليهم جميعا.

المحامي ماثيو مور قال إن أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن تقدموا للمشاركة في الدعوى وهم مستعدون للوقوف في وجه قوى عظمى في العالم.

وأضاف أن كذب الصين حول موت الناس بسبب الفيروس لم يكن أمرا جيدا، ناهيك عن فشلها في تحذير الناس من الخطر المميت لهذا المرض، موضحا أنه تم تقديم الدعوى في منتصف مارس الماضي.

وذكر مور أن الدعوى استفادت من استثناءات في قانون الولايات المتحدة والتي تتيح مقاضاة حكومات أخرى، وباعتبار الحزب الشيوعي الصيني منظمة مستقبلة فيمكن مقاضاته بشكل مباشر.

وتعد هذه الدعوى ليست الأولى ضد الصين، حيث قررت ولايات ميزوري وميسيسبي وفلوريدا رفع دعاوى على الصين في هذا الشأن.