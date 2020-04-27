أميركا

ترامب ينفي عزمه إقالة وزير الصحة

27 أبريل 2020
ترامب يتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا
ترامب يتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا

 رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، قائلا إنه يؤدي "عملا ممتازا".

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر إن "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة". وأضاف أن "أليكس يؤدي عملا ممتازا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن ستة أشخاص على دراية بالمناقشات، أن خيبة الأمل في أزار تزيد، لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس.

وحتى ظهيرة الأحد، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب نحو مليون آخرين.

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أميركا

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أميركا

كورونا قد يدفع البطالة إلى 16%.. ولايات أميركية تستعد لفتح الاقتصاد

26 أبريل 2020
كبار سن في ولاية جورجيا يتجمعون بعد فتح جزئي في البلاد والسماح للمطاعم والمسارح بالعودة
كبار سن في ولاية جورجيا يتجمعون بعد فتح جزئي في البلاد والسماح للمطاعم والمسارح بالعودة

تستعد ولايات أميركية أخرى لرفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع، على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة. ويأتي ذلك في وقت يتوقع البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى 16 في المئة أو أكثر.

ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني، يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا شديد العدوى، والذي قتل ما يقرب من 54 ألف أميركي حتى الآن.

وسوف تنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها من دون إجراء الفحوص، وكذلك في غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض، والتي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.

وبالفعل اتخذت جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة.

وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأميركيين، بلغ 26.5 مليون شخص، إعانات بطالة منذ منتصف مارس.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت للصحفيين إن من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أكثر في أبريل.

وقال هاسيت الأحد "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين". وأضاف "سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل". 

وفي ظل احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بإنهاء العمل بأوامر البقاء في البيوت، قالت تينيسي إنها ستسمح بفتح المطاعم يوم الاثنين. وسينتهي العمل بتلك الأوامر في مسيسيبي في اليوم نفسه.
 