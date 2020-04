"يسرقون أفكارنا وينافسوننا".. سيناتور ينتقد استقدام الطلاب الصينيين للجامعات الأميركية 

طالب السيناتور الجمهوري، توم كوتون، الأحد، من حكومة بلاده، حظر استقدام الطلاب الصينيين للدراسة في الجامعات الأميركية.

واعتبر السيناتور الأميركي، الذي اتهم الصين منذ شهور بـ"تضليل العالم بشأن أعداد ضحايا وباء كورونا لديها"، ان "تكوين الجامعات الأميركية لألمع عقول الحزب الشيوعي الصيني، يعد فضيحة".

وبرر ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، بكونهم "يعودون في نهاية المطاف إلى الصين ويتنافسون على وظائف الأميركيين بعد سرقة الأفكار الأميركية المبتكرة"، على حد تعبيره.

وطالب بـ"عدم السماح لهم بدراسة العلوم في الكليات والجامعات الأميركية كعقاب"، مشيرا إلى ان أعداد ضحايا وباء كورونا في الصين، هو "أكثر بـ 40 مرة من إحصاءاتهم الرسمية".

