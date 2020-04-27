أميركا

"يسرقون أفكارنا وينافسوننا".. سيناتور ينتقد استقدام الطلاب الصينيين للجامعات الأميركية 

27 أبريل 2020
اتهم الصين بسرقة براءات الاختراع الأميركية
اتهم الصين بسرقة براءات الاختراع الأميركية

طالب السيناتور الجمهوري، توم كوتون، الأحد، من حكومة بلاده، حظر استقدام الطلاب الصينيين للدراسة في الجامعات الأميركية. 

واعتبر السيناتور الأميركي، الذي اتهم الصين منذ شهور بـ"تضليل العالم بشأن أعداد ضحايا وباء كورونا لديها"، ان "تكوين الجامعات الأميركية لألمع عقول الحزب الشيوعي الصيني، يعد فضيحة". 

وبرر ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، بكونهم "يعودون في نهاية المطاف إلى الصين ويتنافسون على وظائف الأميركيين بعد سرقة الأفكار الأميركية المبتكرة"، على حد تعبيره. 

وطالب بـ"عدم السماح لهم بدراسة العلوم في الكليات والجامعات الأميركية كعقاب"، مشيرا إلى ان أعداد ضحايا وباء كورونا في الصين، هو "أكثر بـ 40 مرة من إحصاءاتهم الرسمية".

ومضى قائلا :"أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في التأشيرات التي نمنحها للمواطنين الصينيين للدراسة، وخاصة على مستوى الدراسات العليا في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة".

وأردف سيناتور ولاية أركنساس في معرض مقابلته "إذا أراد الطلاب الصينيون المجيء إلى هنا ودراسة شكسبير والأوراق الفيدرالية، فهذا ما يحتاجون إلى تعلمه من أميركا.. فهم يعودون إلى الصين للتنافس على وظائفنا وأخذ أعمالنا، وفي نهاية المطاف لسرقة ممتلكاتنا وتصميم الأسلحة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها ضد الشعب الأميركي". 

وعرف السيناتور بانتقاداته اللاذعة ضد الصين، حيث اتهم في مقابلة سابقة، الجمعة الصين بـ"تضليل" العالم بشأن معلومات عن ضحايا وباء كورونا لديها. 

واستند في ذلك، بدراسة جامعة "هونغ كونغ" التي وجدت أن تفشي COVID-19 في الصين، قد أصاب على الأرجح   230000 شخص، أي "أربع مرات أكثر من الرقم 55000 الذي أعلنته الحكومة الصينية". 

ويدرس في الولايات المتحدة الأمريكية 360 ألف طالب صيني هم من خيرة طلاب الصين المبتعثين إلى الخارج لإتمام دراستهم. 

وحسب تقرير لـ"رويترز"، يونيو الماضي، كثيرون منهم يعربون عن مخاوفهم من إمكانية توظيفهم بشكل أو بآخر في الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن. 

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بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة.. الإنفاق العسكري في 2019

27 أبريل 2020
طائرة من نوع أف 35 الأحدث في العالم
طائرة من نوع أف 35 الأحدث والأغلى في العالم

بلغ الإنفاق العسكري العالمي عام 2019، أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، وحلت الولايات المتحدة في المقدمة بهذا المجال، على ما أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وعلى مدار العام ككل، ارتفع الإنفاق العسكري إلى 1.917 مليار دولار (1.782 مليار يورو) في العالم، أي بزيادةٍ سنوية قدرها 3.6% هي الأكبر منذ 2010.

وقال نان تيان، الباحث في سيبري، إن "الإنفاق العسكري بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة" عام 1989.

وتبقى الميزانية التي خصصتها الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، وقد زادت بنسبة 5,3% عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي 38% من الإنفاق العالمي. وبعد سبع سنوات من التراجع، عاود الإنفاق العسكري للبلاد الارتفاع عام 2018. 

وراء الولايات المتحدة، تأتي الصين مع 261 مليار دولار، بزيادة 5,1% على مدى عام واحد، والهند مع 71,1 مليار دولار (+ 6,8% على مدى عام).

وكان الإنفاق العسكري للصين خلال السنوات الـ25 الماضية، قد جاء متوازيًا مع منحنى النمو الاقتصادي للبلاد. وتعكس الاستثمارات رغبة الصين في "جيش من الطراز العالمي"، حسب ما قال نان تيان.

وأضاف "الصين أعلنت صراحة أنّها تريد بشكل أساسي التنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى".

وفي ما يتعلق بالهند، قال سيمون وايزمان، وهو باحث آخر في المعهد، إن "التوترات وتنافس الهند مع باكستان والصين، هما من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري" للبلاد.
 