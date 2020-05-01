أميركا

"العمال لا يعرفون كيف يرتدون الكمامات".. جزار أميركي يستغيث خوفا من كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 مايو 2020
متجر للجزارة في الولايات المتحدة - صورة أرشيفية
متجر للجزارة في الولايات المتحدة - صورة أرشيفية

صناعات أساسية كثيرة تعطلت بفعل أزمة كورونا، فيما تستعد حاليا مرة أخرى للعودة إلى العمل، إلا أن الخوف يشوب العاملين فيها.

صناعة اللحوم على سبيل المثال تعتبر ضمن هذه الصناعات، إذ يخشى العاملون فيها التعرض لفيروس كورونا، حيث أفادت الإحصاءات بإصابة نحو 5 آلاف عامل في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، فيما توفي 20 منهم.

وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة فتح الاقتصاد من خلال المرور بخطة "إعادة فتح أميركا" التي أعدها الفريق المكلف بمكافحة تفشي الفيروس والتابع للبيت الأبيض، لكن إصرار بعض معامل اللحوم على مواصلة العمل دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة تسبب بإثاوة مخاوف العاملين من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. 

وقد عبر عن هذه المخاوف، عامل في أحد المجازر في ولاية تكساس الأميركية، رفض الكشف عن هويته، من خلال مقال كتبه بنفسه ونشره في موقع "Medium".

وقال العامل إنه وزملاءه لم يحصلوا على الكمامات الطبية في مكان عمله إلا في الـ 13 من أبريل الجاري، وقبل ذلك كان العاملون يتجولون دون أن يغطوا وجوههم، خاصة وأن معظمهم أجانب لا يتحدثون الإنكليزية ولا يعرفون إرشادات ارتداء الكمامات، ومن شأن طبيعة عملهم التي تحتم عليهم أداء مهامهم متقاربين، ترتفع نسبة إصابتهم بالمرض. 

وأضاف الكاتب أنه بالرغم من الكشف على درجات الحرارة عند الدخول إلى المجزر ودعك الأيدي بالكحول، فإن خطر الإصابة لا يزال عاليا لأنه من الممكن أن يصاب أحدهم دون أن تظهر عليه أعراض كورونا، وبالتالي يمكنه أن ينقل العدوى لزملائه.

وقد أورد المقال قصة أحد العاملين الذي جاء إلى العمل رغم صعوبات في التنفس لديه، حتى يستطيع إطعام عائلته.

وأشار تقرير الموقع إلى أن نصف العاملين في مجزر تايسون، حيث يعمل، قد اختفوا فيما لم يتضح إن كان ذلك ناجما عن الإصابة بالمرض أو الخوف منها، مشيرا إلى أن المجزر لم يبدأ اتباع معايير الوقاية إلا منذ أسبوعين.

وقال كاتب التقرير إن ممرضة بولاية آيوا الأميركية، قد أخبرته بأن هناك نحو 180 عاملا أصيبوا بكورونا في فرع لمصنع تايسون في الولاية، ولا يزال عدد العاملين المصابين في ارتفاع.

وعبر الكاتب عن تعجبه إزاء تصريحات مسؤولي شركة تايسون، ففي الوقت الذي يدعون فيه الخوف على صحة العاملين، لا يزال العاملون يذهبون إلى أعمالهم رغم إصابة بعضهم، ورغم عدم وجود شح في سلاسل إمداد اللحوم إلى الأسواق الأميركية، على حد وصفه. 

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

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متجر للجزارة في الولايات المتحدة - صورة أرشيفية
أميركا

"العمال لا يعرفون كيف يرتدون الكمامات".. جزار أميركي يستغيث خوفا من كورونا

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أكثر من ألفي وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الحرة / وكالات - واشنطن
01 مايو 2020
Lily Sage Weinrieb, Resident Funeral Director at International Funeral & Cremation Services transports a body to the funeral…
إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 62 ألف وفاة

سجّلت الولايات المتحدة 2053 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 توقيت غرينتش الجمعة).

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيّات يومي الأحد والاثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيّات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافية.

وردّاً على مراسل في البيت الأبيض سأله عمّا إذا كان اطّلع على أدلّة تجعله يعتقد جدّياً أنّ معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب "نعم".

وأضاف "إنّه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ. وأعتقد أنّه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة".

وتزامنت تعليقات ترامب مع إجراء تحقيقات استخباراتية أميركية حول مصدر انتشار الفيروس في الصين، ووضع الرئيس في خطاب ألقاه بمناسبة تكريم المتقدمين بالسن، احتمالين قائلا: "الصين إما فشلت في احتواء فيروس كورونا أو تركته ينتشر بشكل متعمد". 

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن