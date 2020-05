"لم يحصل أبدا".. بايدن ينفي الاعتداء الجنسي على مساعدته

بعد أسابيع من الصمت حول اتهامات وجهتها له امرأة من كاليفورنيا بالاعتداء عليها جنسيا عندما كان يشغل منصب سيناتور، قرر المرشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، الرد "علانية" ولأول مرة الجمعة على تارا ريد.

وسيعلق بايدن على اتهامات ريد خلال برنامج "مورنينغ جو" على قناة "سي أن بي سي" وفق تغريدة للشبكة.

Tomorrow in a @Morning_Joe exclusive, former Vice President @JoeBiden joins @JoeNBC, @morningmika & @WillieGeist to respond for the first time to the recent allegation of sexual assault.