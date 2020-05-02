الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة السبت أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء بعض الولايات تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، وفقا لموقع "سي أن بي سي".

وسجلت البلاد وفاة 2909 مصابا بكورونا خلال 24 ساعة، وفقا للبيانات التي تم جمعها اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة .

وهذا هو أعلى عدد يومي من الوفيات في الولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى تحليل سي إن بي سي لتقارير منظمة الصحة العالمية اليومية.

وقبل الأول من مايو، كان أكبر عدد للوفيات في البلاد هو 2471 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 23 أبريل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وكان مسؤولون حكوميون قد حذروا من أن البيانات المتعلقة بوفيات كورونا يصعب تحليلها لأنها غالبا ً ما تمثل المصابين الذين أصيبوا بالفيروس وتم نقلهم إلى المستشفى قبل أسابيع.

ويأتي اليوم الأكثر من حيث الوفيات في البلاد في الوقت الذي يدرس مسؤولو الدولة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد وتخفيف أوامر البقاء في المنزل.

وحذر مسؤولو الصحة العامة وأخصائيو الأوبئة من أنه مع تزايد إرهاق الناس بسبب القيود وإعادة فتح الشركات، يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة في جميع المجتمعات المحلية التي لم تشهد بعد تفشيا كبيراً.

وطالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الجمعة الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل وغيرها من اجراءات الطوارىء التي وضعت لإبطاء انتشار الفيروس.