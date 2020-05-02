أميركا

الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
طالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل
طالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل

سجلت الولايات المتحدة السبت أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء بعض الولايات تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، وفقا لموقع "سي أن بي سي".

وسجلت البلاد وفاة 2909 مصابا بكورونا خلال 24 ساعة، وفقا للبيانات التي تم جمعها اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة .

وهذا هو أعلى عدد يومي من الوفيات في الولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى تحليل سي إن بي سي لتقارير منظمة الصحة العالمية اليومية.

وقبل الأول من مايو، كان أكبر عدد للوفيات في البلاد هو 2471 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 23 أبريل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وكان مسؤولون حكوميون قد حذروا من أن البيانات المتعلقة بوفيات كورونا يصعب تحليلها لأنها غالبا ً ما تمثل المصابين الذين أصيبوا بالفيروس وتم نقلهم إلى المستشفى قبل أسابيع.

ويأتي اليوم الأكثر من حيث الوفيات في البلاد في الوقت الذي يدرس مسؤولو الدولة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد وتخفيف أوامر البقاء في المنزل.

وحذر مسؤولو الصحة العامة وأخصائيو الأوبئة من أنه مع تزايد إرهاق الناس بسبب القيود وإعادة فتح الشركات، يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة في جميع المجتمعات المحلية التي لم تشهد بعد تفشيا كبيراً.

وطالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الجمعة الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل وغيرها من اجراءات الطوارىء التي وضعت لإبطاء انتشار الفيروس.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"الملائكة الزرق" و"طيور الرعد" تحلق في سماء الولايات المتحدة

علي الزبيدي - واشنطن
02 مايو 2020
لتحفيز ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية
لتحفيز ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية

حلقت طائرات سرب "الملائكة الزرقاء Blue Angles" فوق العاصمة الأميركية واشنطن وعدة مدن أخرى في جولة عرفت بـ "أميركا القوية" وذلك لتحفيز ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين الأساسيين خلال جائحة كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ست طائرات من طراز اف-16 تابعة للبحرية الأميركية وست أخرى من طراز إف إي-18 من سلاح الجو الأميركي تحلق فوق المدن الأكثر تأثرا بجائحة كورونا كجزء من حملة "أمريكا القوية" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا.

سيقدم الاحترام للطواقم الطبية التي تدافع عن الأميركيين
سيقدم الاحترام للطواقم الطبية التي تدافع عن الأميركيين

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في 22 أبريل إن "ما نقوم به هو تكريم لعمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والذين يواجهون كوفيد-19، وهي إشارة لجميع الأميركيين على توخي الحذر أثناء هذه الأزمة، ولنتذكر بأننا سنبقى متيقظين لأي خطر يحدق بالبلاد، تحليق طائرات "الملائكة الزرق وطيور الرعد" سيقدم الاحترام للطواقم الطبية التي تدافع عن الأميركيين كما يدافع الجيش عنهم"

وبعد ولاية نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن ستحلق طائرات "الملائكة الزرق" فوق ولايات فلوريدا وفيرجينا و ميشيغان وإنديانا وتينيسي ونيو أورلينز وتكساس، كما ستحلق طائرات "طيور الرعد" فوق كل من أوكلاهوما وأريزونا وكاليفورنيا وأوريغون وولاية واشنطن،  وكلها ولايات في الجزء الغربي من الولايات المتحدة.

وحثت البحرية الأميركية الراغبين في مشاهدة تحليق الطائرات على القيام بذلك بصورة امنة من منازلهم
وحثت البحرية الأميركية الراغبين في مشاهدة تحليق الطائرات على القيام بذلك بصورة امنة من منازلهم

ولتطبيق شروط السلامة والأمان التي تشهدها أزمة كورونا أكد المتحدث باسم فرق التحليق بأن كلا الفريقين يلتزمان بتنفيذ تدابير مختلفة للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع. وهذا يشمل إعادة التزود بالوقود جوًا أثناء التحليق وعدم وجود محطات هبوط مجدولة في الطريق لتقليل التعرض المحتمل للفيروس.

وحث بيان صحفي للبحرية الأميركية الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة تحليق الطائرات على القيام بذلك بصورة آمنة من منازلهم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الحدث، والامتناع عن التنقل لمناطق خاصة من أجل متابعة الاستعراض الجوي.

وعادة ما تشارك طائرات "الملائكة الزرق" والتي تستقر في قاعدة بانسكويلا الجوية في فلوريدا، وطائرات "طيور الرعد" والتي تتخذ من لاس فيغاس قاعدة لها، في أكثر من ثلاثين عرضًا جويًا كل عام وقد اضطر الفريقان إلى إلغاء العديد من تلك الفعاليات بسبب أزمة كورونا.

علي الزبيدي - واشنطن