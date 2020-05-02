ترامب يهاجم "نانسي المجنونة": هناك كمية ضخمة من اختبارات كورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك اختبارات لفيروس كورونا المستجد تكفي أعضاء المجلس الشيوخ الذين سوف يستأنفون عملهم يوم الاثنين وكذلك لمجلس النواب الذي قرر عدم استنئاف نشاطه.

There is tremendous CoronaVirus testing capacity in Washington for the Senators returning to Capital Hill on Monday. Likewise the House, which should return but isn’t because of Crazy Nancy P. The 5 minute Abbott Test will be used. Please inform Dr. Brian P. Monahan. @MarkMeadows — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

وألقى ترامب باللوم على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي وصفها بـ"نانسي المجنونة" على عدم الإلتئام مجددا.

وكتب ترامب في تغريدة أن هناك " قدرات ضخمة" لإجراء اختبارات الفيروس، مشيرا إلى أحد الفحوصات الذي يستغرق فقط خمس دقائق، وقال "أبلغوا دكتور برايان موناهان (طبيب الكونغرس) بذلك".

وكان يفترض أن يستأنف مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون جلساته يوم الرابع من مايو، لكن تم إلغاء الخطط بهذا الشأن، بناء على نصيحة من الطبيب ونظرا لتزايد حالاك كورونا في العاصمة ومحيطها.



وقال موناهان إنه ليس لديه ما يكفي من اختبارات سريعة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 ، وأنه من المرجح أن يقتصر الاختبار على أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين الذين يعانون من أمراض أو تظهر عليهم أعراض، بحسب صحيفة واشنطن تايمز.