أميركا

ترامب: أميركا ستعود أقوى مما كانت عليه قبل الوباء

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت قبل وباء كورونا
ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت قبل وباء كورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت بعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد.  

وقال ترامب، الذي يعتبر نفسه "رئيسا لزمن الحرب"، في تغريدة على تويتر "لقد جاء الطاعون، طاعون عظيم وقوي، ولم يعد العام أبدا كما كان!، لكن أميركا نهضت من دمارها وموتها وتذكرت أرواحها الكثيرة التي فقدت، والأرواح التي فقدت في العالم كله، وأصبحت أعظم مما كانت من قبل أي وقت مضى". 

وكثيرا ما قال ترامب إنه يرى النور في نهاية الأفق، متعهدا بهزيمة الفيروس، الذي يصفه بأنه بـ"الوحش" و"العدو غير المرئي". 

ويدفع ترامب إلى إعادة فتح الاقتصاد في البلاد، والعودة إلى العمل رغم استمرار وباء كورونا، وهو ما استجابت له عدد من الولايات. 

وفي نفس الوقت يستعد دونالد ترامب لتحقيق ما ينتظره بفارغ الصبر، أي الخروج من البيت الأبيض واستئناف حملته الانتخابية التي فاخر خلالها بانتعاش اقتصادي توقف فجأة بسبب وباء كوفيد-19، واختار لذلك عرضا سيبثه التلفزيون مباشرة الأحد من نصب لينكولن الذي يعتبره الأميركيون أعظم رئيس في تاريخ بلدهم.

الحرة - واشنطن

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ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت قبل وباء كورونا
أميركا

ترامب: أميركا ستعود أقوى مما كانت عليه قبل الوباء

أميركا

واشنطن تؤكد وجود "أدلة هائلة" بشأن مصدر انتشار فيروس كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأضاف أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.

وذكر بومبيو أن الصين لديها تاريخ في نشر عدوى الأمراض حول العالم، وهذه ليست أول مرة عندما تظهر أمراض بسبب اختبارات تجرى في مختبرات الصين.

وأشار إلى أن العالم الآن يشهد هذه الجائحة بسبب الصين التي تكتمت على المرض في بدايته وحجبت المعلومات عن العالم كله، وحتى أنها استخدمت منظمة الصحة العالمية كأداة لديها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي بأن هناك دلائل بأن فيروس كوفيد 19 مصدره مختبر في ووهان.

وحتى الآن تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66 ألفا و385 من أصل مليون و133 ألفا و96 إصابة. وأُعلن شفاء 175 ألفا و382 شخصا على الأقل.

الحرة / وكالات - واشنطن