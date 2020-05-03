ترامب: أميركا ستعود أقوى مما كانت عليه قبل الوباء

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت بعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، الذي يعتبر نفسه "رئيسا لزمن الحرب"، في تغريدة على تويتر "لقد جاء الطاعون، طاعون عظيم وقوي، ولم يعد العام أبدا كما كان!، لكن أميركا نهضت من دمارها وموتها وتذكرت أرواحها الكثيرة التي فقدت، والأرواح التي فقدت في العالم كله، وأصبحت أعظم مما كانت من قبل أي وقت مضى".

وكثيرا ما قال ترامب إنه يرى النور في نهاية الأفق، متعهدا بهزيمة الفيروس، الذي يصفه بأنه بـ"الوحش" و"العدو غير المرئي".

ويدفع ترامب إلى إعادة فتح الاقتصاد في البلاد، والعودة إلى العمل رغم استمرار وباء كورونا، وهو ما استجابت له عدد من الولايات.

وفي نفس الوقت يستعد دونالد ترامب لتحقيق ما ينتظره بفارغ الصبر، أي الخروج من البيت الأبيض واستئناف حملته الانتخابية التي فاخر خلالها بانتعاش اقتصادي توقف فجأة بسبب وباء كوفيد-19، واختار لذلك عرضا سيبثه التلفزيون مباشرة الأحد من نصب لينكولن الذي يعتبره الأميركيون أعظم رئيس في تاريخ بلدهم.