ترامب يعلق على عودة زعيم كوريا الشمالية

بعد أن رفض التعليق على ظهوره الجمعة، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سعادته لأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "عاد وبصحة جيدة" بحسب تغريدة له.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ