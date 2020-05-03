ترامب يعلق على عودة زعيم كوريا الشمالية

بعد أن رفض التعليق على ظهوره الجمعة، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سعادته لأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "عاد وبصحة جيدة" بحسب تغريدة له.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

وكان ترامب قد قال للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، ردا على سؤال حول الأنباء المتداولة بشأن ظهوره مجددا: "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن" مضيفا: "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لقطات لزعيم البلاد خلال زيارته لمصنع للأسمدة وقالت إنها التقطت الجمعة.

وتدور التكهنات حول صحة كيم منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في كيم إيل سونغ ومؤسس كوريا الشمالية في 15 أبريل.

ومنذ ذلك الوقت تحدثت تقارير عدة عن حالة كيم الصحية وتراوحت بين ما ذكرت أنه يتعافى بعد عملية جراحية مرورا بوجوده في حالة غيبوبة، وصولا إلى القول إنه قد يكون قد فارق الحياة.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.