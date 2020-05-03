أميركا

ترامب يعلق على عودة زعيم كوريا الشمالية

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
كان ترامب قد رفض التعليق على أنباء ظهور كيم
كان ترامب قد رفض التعليق على أنباء ظهور كيم

بعد أن رفض التعليق على ظهوره الجمعة، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سعادته لأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "عاد وبصحة جيدة" بحسب تغريدة له.

 

وكان ترامب قد قال للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، ردا على سؤال حول الأنباء المتداولة بشأن ظهوره مجددا: "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن" مضيفا: "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لقطات لزعيم البلاد خلال زيارته لمصنع للأسمدة وقالت إنها التقطت الجمعة.

وتدور التكهنات حول صحة كيم منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في كيم إيل سونغ ومؤسس كوريا الشمالية في 15 أبريل.

ومنذ ذلك الوقت تحدثت تقارير عدة عن حالة كيم الصحية وتراوحت بين ما ذكرت أنه يتعافى بعد عملية جراحية مرورا بوجوده في حالة غيبوبة، وصولا إلى القول إنه قد يكون قد فارق الحياة.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.

الحرة - واشنطن

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أميركا

الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
طالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل
طالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل

سجلت الولايات المتحدة السبت أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء بعض الولايات تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، وفقا لموقع "سي أن بي سي".

وسجلت البلاد وفاة 2909 مصابا بكورونا خلال 24 ساعة، وفقا للبيانات التي تم جمعها اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة .

وهذا هو أعلى عدد يومي من الوفيات في الولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى تحليل سي إن بي سي لتقارير منظمة الصحة العالمية اليومية.

وقبل الأول من مايو، كان أكبر عدد للوفيات في البلاد هو 2471 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 23 أبريل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وكان مسؤولون حكوميون قد حذروا من أن البيانات المتعلقة بوفيات كورونا يصعب تحليلها لأنها غالبا ً ما تمثل المصابين الذين أصيبوا بالفيروس وتم نقلهم إلى المستشفى قبل أسابيع.

ويأتي اليوم الأكثر من حيث الوفيات في البلاد في الوقت الذي يدرس مسؤولو الدولة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد وتخفيف أوامر البقاء في المنزل.

وحذر مسؤولو الصحة العامة وأخصائيو الأوبئة من أنه مع تزايد إرهاق الناس بسبب القيود وإعادة فتح الشركات، يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة في جميع المجتمعات المحلية التي لم تشهد بعد تفشيا كبيراً.

وطالب محتجون في 10 ولايات على الأقل الجمعة الحكومة برفع أوامر البقاء في المنزل وغيرها من اجراءات الطوارىء التي وضعت لإبطاء انتشار الفيروس.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن