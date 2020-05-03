أميركا

بعد تهديدات بالعنف.. مدينة أميركية تتخلى عن قرار إلزامية الكمامات

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن

اضطرت مدينة ستِلْواتر في ولاية أوكلاهوما الأميركية إلى تعديل إعلان طارئ يلزم استخدام أقنعة أو كمامات في المحلات التجارية والمطاعم، بعد تلقي تهديدات بالعنف. 

وأصدر عمدة المدينة ويا جويس الإعلان المعدل بعد 16 ساعة فقط على تبني الأول، وذلك استجابة لمخاوف مواطنين وأرباب أعمال، وفق وبيان رسمي. 

التعديل يجعل من ارتداء أغطية للوجه في المحلات التجارية أمرا اختياريا بدل كونه إلزاميا للزبائن، على الرغم من أنه لا يزال يوصى به بشدة. 

ولا يزال العاملون في المحلات التجارية ملزمون بوضع أقنعة أو غيرها وفق الإعلان الذي يستمر حتى الـ31 من مايو والذي يمكن تعديله عند الضرورة.

ودخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، بعد أن أبلغت شركات بأن موظفيها تلقوا تهديدات من قبل مواطنين يعارضون ارتداء أقنعة أو كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في المدينة نورمن كانيكل في بيان "في الفترة القصيرة التي بدأت في الأول من مايو، والتي كان فيها ارتداء أغطية للوجه إلزاميا عند دخول محلات تجارية ومطاعم، تعرض عاملون في محلات (حاولوا تطبيق القرار) لتهديد بالعنف الجسدي وتعرضوا للعنف اللفظي".

وتابع أنه "إضافة لذلك، كان هناك تهديد واحد بالعنف باستخدام سلاح ناري. وحدث هذا بعد ثلاث ساعات فقط على دخول القرار حيز التنفيذ، وفي وقت تثبت فيه الأدلة الطبية أن تغطية الوجه تساعد في احتواء انتشار كوفيد-19".

وفي ظل التهديدات، قررت المدينة تعديل الأمر الطارئ، لكنها لا تزال تريد من المواطنين ارتداء أقنعة أو كمامات كلما كان ذلك ممكنا، وفق البيان.

وكان الأمر الذي صدر الخميس، يطالب أصحاب المحلات بإلزام الزبائن بضرورة تغطية وجوههم للحد من تفشي المرض، لكن العمدة عدل القرار بعد ذلك ليصبح "تشجيعا" على ارتداء أقنعة.   

وجاء في البيان أيضا أن "العديد من تلك الاعتراضات تستشهد بالاعتقاد الخاطئ أن الإلزام قرار غير دستوري، ووفق تلك النظرية لا يمكن إلزام الفرد بارتداء قناع. لا يوجد قانون أو محكمة تؤيد هذا الموقف. في الواقع، رفضت محكمة فدرالية في أوكلاهوما دعوى رفعت ضد مدينة غوثري بسبب قرارها إلزام أغطية الوجه".

وتابع البيان أن "من المؤسف أن هؤلاء الأشخاص بينما يمارسون ما يعتقدون أنها حقوقهم يعرضون آخرين للخطر". 

شرطة المدينة قالت من جانبها إنها لن توقف الأفراد الذين لا يلتزمون بقرار وضع أقنعة، لكنها ستستجيب لأي شكاوى بخصوص تجمعات تضم 10 أشخاص أو أكثر، وستتعامل معهم وفق القرارات المعلنة في ها الإطار. وقد يواجه من ينتهكون القرارات الخاصة بالتجمعات غرامة تصل إلى 500 دولار لكل منهم، وفق موقع ستِلْواتر برس المحلي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

بعد تهديدات بالعنف.. مدينة أميركية تتخلى عن قرار إلزامية الكمامات

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بعد 9 سنوات من العملية.. الضابط الذي قتل أسامة بن لادن: لم أتخيل أن أعود سالما

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث

في 1 مايو 2011، قتل فريق من القوات الخاصة الأميركية، المعروف بـ "SEAL Team6"  أكثر الإرهابين المطلوبين في العالم، زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لاند.

وفي الذكرى التاسعة لهذه المهمة، حكى روب أونيل،  الرجل الذي قتل بن لادن، قائد البحرية الأميركية السابق، في فيلم "الرجل الذي قتل أسامة بن لادن" لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، كيف درب فريقه، والأفكار التي كانت في رأسه في ليلة تنفيذ العملية.

وأكد أونيل للقناة أنهم قضوا أسابيع من التدريب استعدادا لهذه المهمة، وأنه كان متأكدا من انهم ستمكنون من قتله.

ووصف المهمة بأنها "ذات اتجاه واحد"، مشيراً الى شعور راوده بأنه لن يعود سالما من هذه المهمة، وقال: "لكن الأمر يستحق التضحية، نحن ذاهبون للقبض على أخطر المطلوبين والمسؤول الرئيسي عن أحداث 11 سبتمبر".

وتابع أونيل أنه تم إنزالهم داخل مجمع بن لادن المسور، وتحركوا داخله حتى وصلوا إلى غرفة نومه.

وأضاف عندما صعدوا الدرج ووصلوا إلى غرفة نوم بن لادن ولم يكن فيها، فقد فر من خلف ستارة إلى ردهة طويلة، وأثناء خروجهم من الغرفة إلى هذه الردهة وجدوا مجموعة من النساء ترتدين سترات متفجرة بينهن بناته وزوجاته.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من التعامل مع النسوة، قبل أن قتل بن لادن.

يذكر أن أسامة بن لادن قتل في مدينة "أبوت آباد" الواقعة على بعد 120 كم من العاصمة الباكستانية إسلام آباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

الحرة / ترجمات - دبي