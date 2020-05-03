أميركا

واشنطن تؤكد وجود "أدلة هائلة" بشأن مصدر انتشار فيروس كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأضاف أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.

وذكر بومبيو أن الصين لديها تاريخ في نشر عدوى الأمراض حول العالم، وهذه ليست أول مرة عندما تظهر أمراض بسبب اختبارات تجرى في مختبرات الصين.

وأشار إلى أن العالم الآن يشهد هذه الجائحة بسبب الصين التي تكتمت على المرض في بدايته وحجبت المعلومات عن العالم كله، وحتى أنها استخدمت منظمة الصحة العالمية كأداة لديها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي بأن هناك دلائل بأن فيروس كوفيد 19 مصدره مختبر في ووهان.

وحتى الآن تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66 ألفا و385 من أصل مليون و133 ألفا و96 إصابة. وأُعلن شفاء 175 ألفا و382 شخصا على الأقل.

الحرة / وكالات - واشنطن

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صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
أميركا

واشنطن تؤكد وجود "أدلة هائلة" بشأن مصدر انتشار فيروس كورونا

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أميركا

بعد تهديدات بالعنف.. مدينة أميركية تتخلى عن قرار إلزامية الكمامات

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن

اضطرت مدينة ستِلْواتر في ولاية أوكلاهوما الأميركية إلى تعديل إعلان طارئ يلزم استخدام أقنعة أو كمامات في المحلات التجارية والمطاعم، بعد تلقي تهديدات بالعنف. 

وأصدر عمدة المدينة ويا جويس الإعلان المعدل بعد 16 ساعة فقط على تبني الأول، وذلك استجابة لمخاوف مواطنين وأرباب أعمال، وفق وبيان رسمي. 

التعديل يجعل من ارتداء أغطية للوجه في المحلات التجارية أمرا اختياريا بدل كونه إلزاميا للزبائن، على الرغم من أنه لا يزال يوصى به بشدة. 

ولا يزال العاملون في المحلات التجارية ملزمون بوضع أقنعة أو غيرها وفق الإعلان الذي يستمر حتى الـ31 من مايو والذي يمكن تعديله عند الضرورة.

ودخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، بعد أن أبلغت شركات بأن موظفيها تلقوا تهديدات من قبل مواطنين يعارضون ارتداء أقنعة أو كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في المدينة نورمن كانيكل في بيان "في الفترة القصيرة التي بدأت في الأول من مايو، والتي كان فيها ارتداء أغطية للوجه إلزاميا عند دخول محلات تجارية ومطاعم، تعرض عاملون في محلات (حاولوا تطبيق القرار) لتهديد بالعنف الجسدي وتعرضوا للعنف اللفظي".

وتابع أنه "إضافة لذلك، كان هناك تهديد واحد بالعنف باستخدام سلاح ناري. وحدث هذا بعد ثلاث ساعات فقط على دخول القرار حيز التنفيذ، وفي وقت تثبت فيه الأدلة الطبية أن تغطية الوجه تساعد في احتواء انتشار كوفيد-19".

وفي ظل التهديدات، قررت المدينة تعديل الأمر الطارئ، لكنها لا تزال تريد من المواطنين ارتداء أقنعة أو كمامات كلما كان ذلك ممكنا، وفق البيان.

وكان الأمر الذي صدر الخميس، يطالب أصحاب المحلات بإلزام الزبائن بضرورة تغطية وجوههم للحد من تفشي المرض، لكن العمدة عدل القرار بعد ذلك ليصبح "تشجيعا" على ارتداء أقنعة.   

وجاء في البيان أيضا أن "العديد من تلك الاعتراضات تستشهد بالاعتقاد الخاطئ أن الإلزام قرار غير دستوري، ووفق تلك النظرية لا يمكن إلزام الفرد بارتداء قناع. لا يوجد قانون أو محكمة تؤيد هذا الموقف. في الواقع، رفضت محكمة فدرالية في أوكلاهوما دعوى رفعت ضد مدينة غوثري بسبب قرارها إلزام أغطية الوجه".

وتابع البيان أن "من المؤسف أن هؤلاء الأشخاص بينما يمارسون ما يعتقدون أنها حقوقهم يعرضون آخرين للخطر". 

شرطة المدينة قالت من جانبها إنها لن توقف الأفراد الذين لا يلتزمون بقرار وضع أقنعة، لكنها ستستجيب لأي شكاوى بخصوص تجمعات تضم 10 أشخاص أو أكثر، وستتعامل معهم وفق القرارات المعلنة في ها الإطار. وقد يواجه من ينتهكون القرارات الخاصة بالتجمعات غرامة تصل إلى 500 دولار لكل منهم، وفق موقع ستِلْواتر برس المحلي.

الحرة / ترجمات - واشنطن