أميركا

وفيات يوم واحد تسبب قفزة في أعداد ضحايا كورونا بالولايات المتحدة 

فرانس برس
03 مايو 2020
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء المرض 66 ألف حالة
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء المرض 66 ألف حالة

بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، 1435 حالة وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز مساء السبت، ما تسبب بقفزة كبيرة في أعداد الموتى. 

وذكرت الجامعة أن الحصيلة الكلية تجاوزت 66 ألف حالة. 

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات جراء الوباء الذي اجتاح العالم. 

فرانس برس

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الخارجية الأميركية تطالب الحكومات التعسفية بالإفراج عن الصحفيين

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
أشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الصحفيين في مواجهة الحكومات التعسفية
أشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الصحفيين في مواجهة الحكومات التعسفية

شددت وزارة الخارجية الأميركية على أهمية الصحفيين تزامنا مع جائحة كوفيد-19 الذي يسببه مرض كورونا المستجد، تزامنا مع يوم الصحافة العالمي الموافق الثالث من مايو، وانتقدت قيام بعض الحكومات بنشر المعلومات الخاطئة بشكل مقصود واعتقال الصحفيين.

وفي بيان للوزارة، السبت، ذكرت أنه "في الوقت الذي يتوجب فيه على المسؤولين حماية وسائل الإعلام المستقلة نعلم أن هناك حكومات تتقصد نشر المعلومات الخاطئة وفرض الرقابة على المعلومات الصحيحة والمفيدة ومنع الصحفيين المستقلين بالقوة من توفير خدماتهم للعامة"

وأضافت الوزارة بأن تلك الحكومات "قامت باعتقال الصحفيين بسبب تغطياتهم وحجبت مقالاتهم ومواقعهم لأن هؤلاء الصحفيين امتلكوا الشجاعة لمساءلة متخذي القرارات وانتقاد قراراتهم تجاه التعامل مع الجائحة، المسؤولون الذين أرادوا التهرب من المسؤولية قاموا بإعاقة حركة الصحفيين ولجأوا إلى التهديد بعقوبات لكبح أي تقارير منتقدة للحكومة، نطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الرقابة". 

وذكرت الوزارة بضرورة "الحرص على حرية الصحفيين المهنيين والمدنيين للإبلاغ عما يمكنهم رؤيته وسماعه والتعبير عن آرائهم بكل انفتاح"، وأضافت "إعلامنا المستقل يهيء تبادل المعلومات التي من شأنها إنقاذ حياة متابعيها، كما أن الشفافية تؤكد القدرة على القرارات الصائبة ومحاسبة المسؤولين"، بالأخص في هذا العام الذي شهد فيه العالم الجائحة. 

وأشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الإعلام المستقل وإصراره، "فالعديد من الصحفيين يخاطرون بفقدان حياتهم وحرياتهم، ليس فقط في مواقع النزاعات والأزمات أو تلك المناطق المتأثرة بشكل أكبر بالجائحة، بل أيضا في تلك المناطق التي التي تواججهم فيها تهديدات بالاعتقال التعسفي والعنف". 

وأنهت الوزارة بيانها مطالبة "كافة الحكومات بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهم".  

الحرة - واشنطن