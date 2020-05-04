أميركا

"عاجلا وليس آجلا".. ترامب يكشف موعدا قريبا للقاح كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
ترامب واثق في أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020
ترامب واثق في أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن ثقته في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن، "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، وأضاف مؤكدا "سيكون لدينا لقاح عاجلا وليس آجلا".

وأوضح أن "الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقده". وتابع "نحن ندفع بشدة (...) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "في أسرع ما يكون"، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

كما دافع ترامب مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وأشار أيضا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر.

وأكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، الأحد، أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها الجمعة لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

الحرة / وكالات - واشنطن

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منتجو رمديسيفير: سنصدره إلى خارج الولايات المتحدة

فرانس برس، واشنطن
04 مايو 2020
مدير مختبر جلعاد الأميركي يؤكد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير
مدير مختبر جلعاد الأميركي يؤكد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير

أكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، الأحد، أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

وحين سألته صحفية عن إمكانية تصديره، أجاب "نعم. صدرنا آلاف الجرعات لإجراء تجارب سريرية"، خاصة ضمن البرامج التي تتيح استعمال أدوية لا تحظى بعد بمصادقة رسمية.

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها، الجمعة، لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، من دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

وحضر أوداي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضوي لمناسبة الإعلان عن موافقة إدارة الغذاء والدواء منح مليون ونصف جرعة من العقار للمستشفيات من طرف شركة جلعاد.

وأضاف أوداي في تصريحه المتلفز، أن السماح باستعمال رمديسيفير سيخول معالجة "بين 100 و200 ألف مريض" وفق مدة العلاج (بين خمسة وستة أيام). وتابع أن الحكومة الأميركية "ستحدد" الدول التي يمكن تصدير العقار إليها.

وطوّر عقار رمديسيفير التجريبي لمعالجة حمى إيبولا النزفية في الأصل، لكن لم تثبت فعاليته في علاج أي مرض، وهو أول عقار يظهر فعالية نسبية في علاج كوفيد-19 خلال تجربة شملت أكثر من ألف مصاب، لكن أثره الطبي لا يزال يعتبر محدودا.

فرانس برس، واشنطن