كورونا.. أميركا تسجل 1450 وفاة إضافية بيوم واحد

سجلت الولايات المتحدة 1450 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 67600، وفقا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز، مساء الأحد.

يأتي هذا في الوقت الذي بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متفائلا بالحصول على لقاح للمرض في نهاية هذا العام.

وعند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الأحد (00,30 ت غ الإثنين)، سجلت الجامعة أكثر من 1,15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد و67674 وفاة.

وبهذه الأرقام تقود الولايات المتحدة العالم من حيث عدد الإصابات ووفيات هذا الوباء العالمي.

وكان عدد الوفيات على مدار 24 ساعة، يوم الأحد، مشابها لعدد السبت، حيث أظهر انخفاضا بعد أن بلغ 2502 يوم الأربعاء.

وقد تصدرت نيويورك، بؤرة المرض في أميركا، قائمة الولايات الأميركية من حيث عدد الضحايا.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن ثقته في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن، "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، وأضاف مؤكدا "سيكون لدينا لقاح عاجلا وليس آجلا".

من ناحيته أكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، الأحد، أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

