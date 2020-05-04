أميركا

كورونا.. أميركا تسجل 1450 وفاة إضافية بيوم واحد

فرانس برس
04 مايو 2020
تسجيل 1450 حالة إصابة إضافية بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد
تسجيل 1450 حالة إصابة إضافية بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة 1450 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 67600، وفقا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز، مساء الأحد.  

يأتي هذا في الوقت الذي بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متفائلا بالحصول على لقاح للمرض في نهاية هذا العام. 

وعند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الأحد (00,30 ت غ الإثنين)، سجلت الجامعة أكثر من 1,15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد و67674 وفاة.  

وبهذه الأرقام تقود الولايات المتحدة العالم من حيث عدد الإصابات ووفيات هذا الوباء العالمي.

وكان عدد الوفيات على مدار 24 ساعة، يوم الأحد، مشابها لعدد السبت، حيث أظهر انخفاضا بعد أن بلغ 2502 يوم الأربعاء.

وقد تصدرت نيويورك، بؤرة المرض في أميركا، قائمة الولايات الأميركية من حيث عدد الضحايا.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن ثقته في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن، "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، وأضاف مؤكدا "سيكون لدينا لقاح عاجلا وليس آجلا".

من ناحيته أكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، الأحد، أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".
 

فرانس برس

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"عاجلا وليس آجلا".. ترامب يكشف موعدا قريبا للقاح كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
ترامب واثق في أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020
ترامب واثق في أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن ثقته في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة "ناشيونال مول" بواشنطن، "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، وأضاف مؤكدا "سيكون لدينا لقاح عاجلا وليس آجلا".

وأوضح أن "الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقده". وتابع "نحن ندفع بشدة (...) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة ولكن "في أسرع ما يكون"، مبديا في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعا أن تكون سنة 2021 "مذهلة".

كما دافع ترامب مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وأشار أيضا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر.

وأكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، الأحد، أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها الجمعة لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

الحرة / وكالات - واشنطن