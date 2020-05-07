أميركا

الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
مقر الكونغرس الأميركي
مقر الكونغرس الأميركي

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، في إسقاط "فيتو" الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مشروع قانون تم تمريره من قبل الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، للحد من قدرة الرئيس على شن الحرب ضد إيران.

ووافق على الإجراء في مجلس الشيوخ 49 عضوا فقط مقابل ٤٤ معارضة من بين أعضاء المجلس الـ100، فيما كان يحتاج قرار تعطيل الفيتو أغلبية الثلثين.

واستخدم الرئيس الأميركي الأربعاء الفيتو ضد القرار الذي يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الأربعاء إن القرار "كان مهينا للغاية وقدمه الديمقراطيون كجزء من استراتيجية للفوز بالانتخابات في 3 نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري".

وانتقد ترامب مشروع القرار، الذي جاء في أعقاب تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، لافتراضه أن الرئيس لا يمتلك الصلاحيات الدستورية لاستخدام القوة العسكرية لحماية البلاد من خطر محدق.

ودافع ترامب عن تصفية سليماني مشددا على أن لديه صلاحيات وفقا لتفويض الحرب ضد العراق الصادر عام 2002 واستنادا للمادة الثانية من الدستور التي تحدد سلطات الرئيس.

ويرى مؤيدو القرار أنه رغم استخدام ترامب الفيتو العام الماضي لقرار إنهاء الدعم العسكري للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، إلا أنه قرر بعد بضعة أشهر وقف تزويد الطائرات التي تساعد قوات التحالف في اليمن، بالوقود.

الحرة / وكالات - واشنطن

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أميركا

الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

أميركا

وزارة العدل الأميركية تسقط التهم الموجهة لمستشار الأمن القومي السابق

08 مايو 2020
اضطر فلين للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس الأميركي
اضطر فلين للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس الأميركي

 أسقطت وزارة العدل الأميركية، الخميس، التّهم الموجّهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين الملاحق بجرم الإدلاء بشهادة زور بشأن اتصالات حصلت بينه وبين دبلوماسي روسي.

وأظهرت وثائق قضائية أنّ وزارة العدل اعتبرت التحقيق بحقّ الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاماً لم يستند إلى "أساس مشروع" وأن تصريحات الجنرال "حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمّة".

وكان فلين عضوا في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 وقد أجرى خلال الفترة الممتدة بين انتخاب ترامب وتسلّم الملياردير الجمهوري مفاتيح البيت الأبيض اتصالات سرية بالسفير الروسي في واشنطن في حينه سيرغي كيسلياك.

وبعد أن عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي، استجوبه محقّقون من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في 24 يناير 2017 في إطار التحقيق في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لكنّ فلين أخفى عن المحقّقين هذه الاتصالات. 

ومالبث فلين أن اضطر للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس. 

وكان فلين وافق في 2017 على الإقرار بذنبه بتهمة الإدلاء بشهادة زور التي وجّهت إليه متعهّداً التعاون مع المحقّقين وذلك في إطار اتفاق أبرمه معهم، لكنّه غيّر وكلاء الدفاع عنه في العام الماضي وكذلك أيضاً استراتيجيته في الدفاع عن نفسه وطلب مذاك إلغاء الاتفاق، معتبراً أنّه كان ضحية تلاعب سياسي.

والأسبوع الماضي، دعم ترامب مستشاره السابق، واصفاً المحقّقين الفيدراليين الذين تولّوا قضيته بـ"عناصر شرطة فاسدين".