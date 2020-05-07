الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، في إسقاط "فيتو" الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مشروع قانون تم تمريره من قبل الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، للحد من قدرة الرئيس على شن الحرب ضد إيران.

ووافق على الإجراء في مجلس الشيوخ 49 عضوا فقط مقابل ٤٤ معارضة من بين أعضاء المجلس الـ100، فيما كان يحتاج قرار تعطيل الفيتو أغلبية الثلثين.

واستخدم الرئيس الأميركي الأربعاء الفيتو ضد القرار الذي يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الأربعاء إن القرار "كان مهينا للغاية وقدمه الديمقراطيون كجزء من استراتيجية للفوز بالانتخابات في 3 نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري".

وانتقد ترامب مشروع القرار، الذي جاء في أعقاب تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، لافتراضه أن الرئيس لا يمتلك الصلاحيات الدستورية لاستخدام القوة العسكرية لحماية البلاد من خطر محدق.

ودافع ترامب عن تصفية سليماني مشددا على أن لديه صلاحيات وفقا لتفويض الحرب ضد العراق الصادر عام 2002 واستنادا للمادة الثانية من الدستور التي تحدد سلطات الرئيس.

ويرى مؤيدو القرار أنه رغم استخدام ترامب الفيتو العام الماضي لقرار إنهاء الدعم العسكري للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، إلا أنه قرر بعد بضعة أشهر وقف تزويد الطائرات التي تساعد قوات التحالف في اليمن، بالوقود.