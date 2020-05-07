أميركا

ترامب يعلق على سحب الباتريوت من السعودية وفتح الاقتصاد

الحرة - واشنطن
07 مايو 2020
الرئيس الأميركي يؤكد أهمية إعادة فتح البلاد
الرئيس الأميركي يؤكد أهمية إعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه بحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في البيت الأبيض الخميس إنه سيتم الإعلان عن إجراءات لتخفيف السفر الدولي قريبا، مضيفا أنه لا يمكن أن تبقى البلاد مغلقة لسنتين، ورد على سؤال حول قرار سحب منظومة أميركية من السعودية.

وردا على سؤال حول تقارير بشأن "سحب" منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي "باتريوت" من السعودية، قال ترامب :"لا أريد التحدث عن ذلك"، لكنه مضى قائلا: "هناك تحركات لقواتنا في الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بالدفاع عن العديد من الدول والكثير منها لا يقدر ذلك، لكنه أكد أن هذا الأمر لا ينطبق على السعودية، مشيرا إلى أنها وافقت على تحمل بعض النفقات.

وأعاد ترامب التأكيد أنه يعود لحكام الولايات تقدير مسألة إعادة فتح ولاياتهم وفقا لما تقتضيه ظروفها. وقال إن "أفضل شيء للبلاد الآن هو إعادة فتحها".

وحول إصابة مساعد له بكورونا، قال ترامب إنه ونائبه مايك بنس تمت إعادة فحصهما، مشيرا إلى أن العديد من موظفي في البيت الأبيض يرتدون الكمامات في الوقت الحالي.

وأشاد الرئيس الأميركي بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق في إدارته، والذي أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتزامها إسقاط التهم بحقه.

وكان فلين قد أقر في وقت سابق بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخير هو أمر "جيد للوظائف والاقتصاد".

الحرة - واشنطن

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مقر الكونغرس الأميركي
أميركا

الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

الرئيس الأميركي يؤكد أهمية إعادة فتح البلاد
أميركا

ترامب يعلق على سحب الباتريوت من السعودية وفتح الاقتصاد

أميركا

الشيوخ الأميركي يفشل في تعطيل فيتو رئاسي خاص بإيران

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
مقر الكونغرس الأميركي
مقر الكونغرس الأميركي

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، في إسقاط "فيتو" الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مشروع قانون تم تمريره من قبل الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، للحد من قدرة الرئيس على شن الحرب ضد إيران.

ووافق على الإجراء في مجلس الشيوخ 49 عضوا فقط مقابل ٤٤ معارضة من بين أعضاء المجلس الـ100، فيما كان يحتاج قرار تعطيل الفيتو أغلبية الثلثين.

واستخدم الرئيس الأميركي الأربعاء الفيتو ضد القرار الذي يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الأربعاء إن القرار "كان مهينا للغاية وقدمه الديمقراطيون كجزء من استراتيجية للفوز بالانتخابات في 3 نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري".

وانتقد ترامب مشروع القرار، الذي جاء في أعقاب تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، لافتراضه أن الرئيس لا يمتلك الصلاحيات الدستورية لاستخدام القوة العسكرية لحماية البلاد من خطر محدق.

ودافع ترامب عن تصفية سليماني مشددا على أن لديه صلاحيات وفقا لتفويض الحرب ضد العراق الصادر عام 2002 واستنادا للمادة الثانية من الدستور التي تحدد سلطات الرئيس.

ويرى مؤيدو القرار أنه رغم استخدام ترامب الفيتو العام الماضي لقرار إنهاء الدعم العسكري للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، إلا أنه قرر بعد بضعة أشهر وقف تزويد الطائرات التي تساعد قوات التحالف في اليمن، بالوقود.

الحرة / وكالات - واشنطن