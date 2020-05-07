أميركا

تشوش على نظام "جي بي أس" وناسا تعارضها.. انقسام في إدارة ترامب حول اعتماد "5G"

07 مايو 2020
انقسام في إدارة ترامب حول اعتماد شبكة الجيل الخامس
انقسام في إدارة ترامب حول اعتماد شبكة الجيل الخامس

تنقسم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اعتماد شبكة الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية مع موقف مختلف لوزارة الدفاع ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وهيئات حكومية أخرى.

ووافق أعضاء لجنة الاتصالات الفدرالية الخمسة نهاية أبريل الماضي، على نشر شبكة الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية من قبل شركة "ليغادو نتووركس".

إلا أن معارضي هذه الخطة يؤكدون أنها ستستخدم ترددات قد تشوش على ترددات تستخدم في الإشارات التجارية والعسكرية لنظام التموضع العالمي (جي بي أس).

وحصل قرار اللجنة على دعم وزيري العدل وليام بار والخارجية مايك بومبيو، إلا أن وزير الدفاع مارك إسبر ووكالة ناسا ووزارتي التجارة والأمن القومي وشركات الطيران الأميركية الرئيسية، عارضوا القرار بقوة.

وقد أعرب مسؤولون كبار في البنتاغون الأربعاء عن معارضتهم أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

وقالت دانا ديزي كبيرة مستشاري وزير الدفاع لشؤون تكنولوجيا المعلومات: "ثمة أمور كثيرة غامضة والأخطار كبيرة جدا للسماح بنشر نظام ليغادو نظرا إلى تأثيره على عمل نظام جي بي أس"، مؤكدة أن البنتاغون سيستأنف قرار اللجنة.

وعبر السناتور الجمهوري جيم إنهوف الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن معارضته لمشروع شركة ليغادو.

وأوضح "لا اعتبر أن تعريض إشارات جي بي أس للخطر فكرة إيجابية بعد تجارب وتحاليل واسعة قال لنا الخبراء في كل وكالة فدرالية تقريبا إن خطة ليغادو ستؤثر على أنظمة جي بي أس ما سيلحق الأذى بالاقتصاد الأميركي برمته".

وأضاف السناتور الجمهوري أنه طرح المسألة على ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس لم يكن على علم بتأثير المشروع المحتمل على نظام "جي بي أس". 

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07 مايو 2020
يأتي الحادث في ظل الاحتجاجات من الأميركيين ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس
يأتي الحادث في ظل الاحتجاجات من الأميركيين ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس

أطلق زبونان النار على اثنين من موظفي ماكدونالدز في مدينة أوكلاهوما الأربعاء بعد أن طلبوا منهما مغادرة منطقة تناول الطعام في المحل، وفقا لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقلت الشبكة عن الشرطة أن المشتبه بهما غضبا و أشهرا مسدسا عندما طلب منهما المغادرة بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اثنين من العمال أصيبا بالرصاص وأصيب ثالث بجروح، خلال المشاجرة التي تلت ذلك.

وقالت الشرطة  إن أحد الضحايا أصيب في ساقه بينما أصيب الآخر في كتفه، وتعتبر كلتا الإصابتين غير مهددتين للحياة، فيما أصيبت موظفة أخرى بتمزقات في رأسها.

وألقي القبض على المشتبه بهما في مكان قريب.

ويأتي الحادث في ظل احتجاجات من أميركيين في جميع أنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. 

الحرة / ترجمات - واشنطن