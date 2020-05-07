أميركا

"ضحايا" بإطلاق نار في ماكدونالدز جراء خلاف بشأن إجراءات كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
07 مايو 2020
يأتي الحادث في ظل الاحتجاجات من الأميركيين ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس
يأتي الحادث في ظل الاحتجاجات من الأميركيين ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس

أطلق زبونان النار على اثنين من موظفي ماكدونالدز في مدينة أوكلاهوما الأربعاء بعد أن طلبوا منهما مغادرة منطقة تناول الطعام في المحل، وفقا لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقلت الشبكة عن الشرطة أن المشتبه بهما غضبا و أشهرا مسدسا عندما طلب منهما المغادرة بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اثنين من العمال أصيبا بالرصاص وأصيب ثالث بجروح، خلال المشاجرة التي تلت ذلك.

وقالت الشرطة  إن أحد الضحايا أصيب في ساقه بينما أصيب الآخر في كتفه، وتعتبر كلتا الإصابتين غير مهددتين للحياة، فيما أصيبت موظفة أخرى بتمزقات في رأسها.

وألقي القبض على المشتبه بهما في مكان قريب.

ويأتي الحادث في ظل احتجاجات من أميركيين في جميع أنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أغلبهم في أفغانستان والعراق.. الجيش الأميركي يقر بقتل 132 مدنيا بالعمليات العسكرية في 2019

07 مايو 2020
البنتاغون يقر بمقتل 132 مدنيا في حروبه في 2019
البنتاغون يقر بمقتل 132 مدنيا في حروبه في 2019

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 132 مدنياً في 2019 في عمليات قام بها في العالم، وهي حصيلة أقل بكثير من تقديرات منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير سنوي طلبه الكونغرس إنها تقدر أن "132 مدنيا قتلوا و91 جرحوا في 2019 في عمليات عسكرية أميركية في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال".

ويوضح التقرير أن الوزارة لم ترصد أي ضحايا مدنيين للعمليات العسكرية الأميركية في اليمن وليبيا.

ويعترف الجيش الأميركي بسقوط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين في أفغانستان، يبلغ عددهم 108 قتلى و75 جريحا.

وفي العراق وسوريا، يعترف البنتاغون بمسؤوليته عن مقتل 22 مدنيا وجرح 13 آخرين، وفي الصومال أقر بمقتل مدنيين وجرح ثلاثة آخرين.

وتنشر المنظمات غير الحكومية باستمرار أرقاما أكبر لضحايا الضربات الأميركية في مناطق النزاعات.

تقدر المنظمة غير الحكومية "ايروارز" التي تحصي عدد الضحايا المدنيين لعمليات القصف الجوي في جميع أنحاء العالم، بما بين 465 و1113 عدد المدنيين الذين قتلوا العام الماضي في سوريا وحدها بعمليات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت ناطقة باسم الفرع الأميركي لمنظمة العفو الدولية دافني ايفياتار إن تقرير وزارة الدفاع يشكل بالتأكيد بعض التقدم في الشفافية حول العمليات العسكرية الأميركية.

وأضافت: "مضمون التقرير يشير في الوقت نفسه إلى أن البنتاغون يواصل تقليل عدد الضحايا المدنيين".