"ضحايا" بإطلاق نار في ماكدونالدز جراء خلاف بشأن إجراءات كورونا

أطلق زبونان النار على اثنين من موظفي ماكدونالدز في مدينة أوكلاهوما الأربعاء بعد أن طلبوا منهما مغادرة منطقة تناول الطعام في المحل، وفقا لشبكة سي أن أن الأميركية.

ونقلت الشبكة عن الشرطة أن المشتبه بهما غضبا و أشهرا مسدسا عندما طلب منهما المغادرة بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اثنين من العمال أصيبا بالرصاص وأصيب ثالث بجروح، خلال المشاجرة التي تلت ذلك.

وقالت الشرطة إن أحد الضحايا أصيب في ساقه بينما أصيب الآخر في كتفه، وتعتبر كلتا الإصابتين غير مهددتين للحياة، فيما أصيبت موظفة أخرى بتمزقات في رأسها.

وألقي القبض على المشتبه بهما في مكان قريب.

ويأتي الحادث في ظل احتجاجات من أميركيين في جميع أنحاء البلاد ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.