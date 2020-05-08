أميركا

وزارة العدل الأميركية تسقط التهم الموجهة لمستشار الأمن القومي السابق

فرانس برس
08 مايو 2020
اضطر فلين للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس الأميركي
اضطر فلين للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس الأميركي

 أسقطت وزارة العدل الأميركية، الخميس، التّهم الموجّهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين الملاحق بجرم الإدلاء بشهادة زور بشأن اتصالات حصلت بينه وبين دبلوماسي روسي.

وأظهرت وثائق قضائية أنّ وزارة العدل اعتبرت التحقيق بحقّ الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاماً لم يستند إلى "أساس مشروع" وأن تصريحات الجنرال "حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمّة".

وكان فلين عضوا في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 وقد أجرى خلال الفترة الممتدة بين انتخاب ترامب وتسلّم الملياردير الجمهوري مفاتيح البيت الأبيض اتصالات سرية بالسفير الروسي في واشنطن في حينه سيرغي كيسلياك.

وبعد أن عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي، استجوبه محقّقون من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في 24 يناير 2017 في إطار التحقيق في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لكنّ فلين أخفى عن المحقّقين هذه الاتصالات. 

ومالبث فلين أن اضطر للاستقالة من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس. 

وكان فلين وافق في 2017 على الإقرار بذنبه بتهمة الإدلاء بشهادة زور التي وجّهت إليه متعهّداً التعاون مع المحقّقين وذلك في إطار اتفاق أبرمه معهم، لكنّه غيّر وكلاء الدفاع عنه في العام الماضي وكذلك أيضاً استراتيجيته في الدفاع عن نفسه وطلب مذاك إلغاء الاتفاق، معتبراً أنّه كان ضحية تلاعب سياسي.

والأسبوع الماضي، دعم ترامب مستشاره السابق، واصفاً المحقّقين الفيدراليين الذين تولّوا قضيته بـ"عناصر شرطة فاسدين".

فرانس برس

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من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
أميركا

ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

أميركا

ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإرشادات الخاصة بحصول الصحفيين الصينيين على تأشيرات الدخول ردا على معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لوائح جديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الاثنين، ستحدد تأشيرات الصحفيين الصينيين بـ 90 يومًا. وهناك إمكانية لتمديد التأشيرة. ولم يكن من الضروري تمديد هذه التأشيرات في السابق إلا إذا استبدل الموظف مؤسسة بأخرى، وكانت تعتبر مفتوحة.

ولا تنطبق اللوائح على الصحفيين من هونغ كونغ أو ماكاو، وهما منطقتان تعتبران شبه مستقلتين، وفقًا للوائح المنشورة يوم الجمعة في السجل الفيدرالي. 

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى ما اعتبرته قمع الصين للصحافة المستقلة، والذي يشمل "الافتقار المتزايد للشفافية".

وكانت هذه أحدث ضربة ضمن عمليات انتقامية بين البلدين حول حقوق وسائل الإعلام. ففي مارس، قالت الصين إنها ستلغي أوراق اعتماد جميع الصحفيين الأميركيين في ثلاث وكالات أنباء أميركية رئيسية، ما يعني فعليا طردهم من البلاد، ردا على القيود الأميركية على وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، حيث يتبادل القادة انتقادات لاذعة حول التعامل مع الوباء الذي شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وحصد أرواح أكثر من 27 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات لجامعة جونز هوبكنز.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إن استجابة الحكومة الصينية كانت بطيئة وغير كافية. 

وأكدت الإدارة الأميركية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقًا لوثائق الاستخبارات الأمريكية.

الحرة / وكالات - واشنطن