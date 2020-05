الشرطة الأميركية تنشر فيديو مقتل شخص هاجم أحد عناصرها

أصدرت شرطة ولاية ميريلاند مقطع فيديو، يظهر مقتل رجل بطلق ناري، حاول الاعتداء على شرطي بالسكين.

وقد وقعت الحادثة الخميس في منطقة "وايت أوك" بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وقالت الشرطة إن الضابط الذي أطلق النار على القتيل، يدعى ديفيد كوهين، ويتبع شرطة مقاطعة مونتغومري.

Update: Body-Worn Camera Footage of May 7, 2020, Officer-Involved Shooting in White Oak Released



**WARNING: This footage may not be suitable for everyone. Viewer discretion is advised.



**Note: Audio activates after 30 seconds.https://t.co/HiUmvQA9gF pic.twitter.com/eGyIAzJygP