أميركا

تحديد الحصة الأميركية من عقار "ريمديسيفير".. وبدء توزيعه على الولايات

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الجمعة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19
وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19

أعلنت الإدارة الأميركية، السبت، بدء توزيع عقار ريمديسيفير، الدواء الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. 

وقال مكتب مساعد وزير الصحة الأميركي للاستعداد والاستجابة في بيان صحفي إنه ستستفيد منه "أكثر مناطق البلاد تضررا من الوباء" الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) قد رخصت باستخدام ريمديسيفير في حالات الطوارئ لعلاج المصابين بالمرض، لكن التجارب حول مدى فعاليته لا تزال جارية.

وذكر بيان لوزارة الصحة السبت أنها بدأت منذ السابع من مايو في إرسال شحنات من العقار إلى عدد من الولايات، وتشير الأرقام إلى اختلافات في الحصص التي ستذهب إلى كل ولاية.

وقال البيان إن الشركة المصنعة تعهدت بتوفير نحو 607 آلاف قارورة من الدواء التجريبي على مدى الأسابيع الستة المقبلة لعلاج حوالي 78 ألف مريض في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الكمية هي ضمن 1.5 مليون قارورة ستتبرع بها الشركة إلى العالم.

وقال بيان الوزارة إن الأمر متروك لأقسام الصحة في الولايات لتوزيع الجرعات على المستشفيات "لأنها أكثر دراية باحتياجاتها".

وتتوقع الوزارة أن تحصل جميع الولايات الخمسين والأقاليم على شحنات من الدواء في المستقبل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أوداي قد قال في وقت سابق إنها ستعمل على ضمان أن يكون متاحا حول العالم، مشيرا إلى إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
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ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

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أميركا

ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإرشادات الخاصة بحصول الصحفيين الصينيين على تأشيرات الدخول ردا على معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لوائح جديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الاثنين، ستحدد تأشيرات الصحفيين الصينيين بـ 90 يومًا. وهناك إمكانية لتمديد التأشيرة. ولم يكن من الضروري تمديد هذه التأشيرات في السابق إلا إذا استبدل الموظف مؤسسة بأخرى، وكانت تعتبر مفتوحة.

ولا تنطبق اللوائح على الصحفيين من هونغ كونغ أو ماكاو، وهما منطقتان تعتبران شبه مستقلتين، وفقًا للوائح المنشورة يوم الجمعة في السجل الفيدرالي. 

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى ما اعتبرته قمع الصين للصحافة المستقلة، والذي يشمل "الافتقار المتزايد للشفافية".

وكانت هذه أحدث ضربة ضمن عمليات انتقامية بين البلدين حول حقوق وسائل الإعلام. ففي مارس، قالت الصين إنها ستلغي أوراق اعتماد جميع الصحفيين الأميركيين في ثلاث وكالات أنباء أميركية رئيسية، ما يعني فعليا طردهم من البلاد، ردا على القيود الأميركية على وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، حيث يتبادل القادة انتقادات لاذعة حول التعامل مع الوباء الذي شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وحصد أرواح أكثر من 27 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات لجامعة جونز هوبكنز.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إن استجابة الحكومة الصينية كانت بطيئة وغير كافية. 

وأكدت الإدارة الأميركية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقًا لوثائق الاستخبارات الأمريكية.

الحرة / وكالات - واشنطن