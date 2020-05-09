أميركا

ذعر الأميركيين من الدبور الآسيوي القاتل يودي بالحشرات المسالمة

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
الدبابير الآسيوية العملاقة.. حشرات مفترسة تفتك بالنحل
الدبابير الآسيوية العملاقة.. حشرات مفترسة تفتك بالنحل

تحول الخوف في ولاية واشنطن من الدبور الآسيوي العملاق، والذي يوصف بالقاتل إلى حملة مطاردة حقيقية ضده، طالت حتى الحشرات والدبابير الأخرى المسالمة.

والدبور الآسيوي العملاق معروف بعدوانيته ولسعاته الخطرة على الإنسان، وقدرته على تدمير مستعمرة كاملة من نحل العسل.

صحيفة لوس أنجلس تايمز، ذكرت أن "ذعر المواطنين أدى إلى قتل الدبابير والنحل دون تمييز ودون داع" إذ إن حملة المطاردة طالت حتى الحشرات المفيدة".

كبير علماء قسم الحشرات في جامعة كاليفورنيا، دوغ يانيغا قال إن قتل النحل سيضر بالدورة الطبيعية للحشرات بل والأرض على وجه العموم.

والنحل من الملقحات الرئيسية على كوكب الأرض، حيث يقوم بتلقيح حوالي 75 في المئة من الفواكه والخضروات التي تزرع في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.

وتابع يانيغا قائلا "إن ملايين الحشرات البريئة ستموت نتيجة حملة القتل تلك" مذكرا أن الناس عاشوا في الصين وكوريا واليابان جنبًا إلى جنب مع هذه الدبابير لمئات السنين، ولم يتسبب دبور في قتل الإنسان.

وبدأت المخاوف في واشنطن من الدبور الآسيوي العملاق في 2 مايو، بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن راعي نحل في كستر، واشنطن، عثر على خلية كاملة من النحل دمرت في نوفمبر 2019، وذكر أنه لاحظ أن النحل الميت كان منزوع الرأس، ثم تم العثور على اثنين من الدبابير الآسيوية العملاقة بالقرب من مكان الحادث.

والزنابير الآسيوية العملاقة الموجودة في ولاية واشنطن والتي احتلت عناوين الأخبار هذا الأسبوع، ليست قاتلة للبشر، إلا في حالات نادرة جدا. لكنها  تقطع رأس خلايا النحل بأكملها.

وأخبر العديد من خبراء الحشرات وكالة أسوشيتد برس أن الهوس بهذه الدبابير سببه ما يسمونه "الدعاية"، وأن ذلك يذكرهم بالذعر العام الذي أصاب الأميركيين في سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ نحل العسل الإفريقي ، الملقب بـ "النحل القاتل" ، بالتحرك شمالًا من أميركا الجنوبية، والجنوب الغربي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب يتلقي بمحاريين قدامى من دون كمامة.. ويوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يضع كمامة على وجهه خلال تكريمه لمحاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وبينما أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا عنهم" خلال التكريم، قال إنهم "أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا".

"كنت أود أن أذهب وأعانقهم لأنهم رائعون"، قال ترامب في اجتماع مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس، مضيفا قوله "أجريت محادثة مع كل منهم، لكن كنا بعيدين جدا. رأيتم ذلك".

وأردف أن  "الرياح كانت تهب بقوة (..) وسأكون متفاجئا لو وصلهم الوباء".

وقال ترامب ممازحا إن الصحفيين "قلقون فقط" على المحاربين القدامى الذين شاركوا في احتفال الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وغير قلقين عليه شخصيا.

وتابع "أظن أنهم أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا (..) لقد عاشوا حياة عظيمة. لكن لا، الرياح كانت قوية، ولم أر أي شخص بكمامة، لا أدري، ربما (كان أحدهم يرتديها)".

وباشرت معظم الولايات الأميركية مؤخرا بتخفيف الإغلاقات المفروضة جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة 1238829 إصابة بالفيروس على الأقل، فارقت الحياة منها 77178 حالة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن