ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإرشادات الخاصة بحصول الصحفيين الصينيين على تأشيرات الدخول ردا على معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لوائح جديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الاثنين، ستحدد تأشيرات الصحفيين الصينيين بـ 90 يومًا. وهناك إمكانية لتمديد التأشيرة. ولم يكن من الضروري تمديد هذه التأشيرات في السابق إلا إذا استبدل الموظف مؤسسة بأخرى، وكانت تعتبر مفتوحة.

ولا تنطبق اللوائح على الصحفيين من هونغ كونغ أو ماكاو، وهما منطقتان تعتبران شبه مستقلتين، وفقًا للوائح المنشورة يوم الجمعة في السجل الفيدرالي.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى ما اعتبرته قمع الصين للصحافة المستقلة، والذي يشمل "الافتقار المتزايد للشفافية".

وكانت هذه أحدث ضربة ضمن عمليات انتقامية بين البلدين حول حقوق وسائل الإعلام. ففي مارس، قالت الصين إنها ستلغي أوراق اعتماد جميع الصحفيين الأميركيين في ثلاث وكالات أنباء أميركية رئيسية، ما يعني فعليا طردهم من البلاد، ردا على القيود الأميركية على وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، حيث يتبادل القادة انتقادات لاذعة حول التعامل مع الوباء الذي شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وحصد أرواح أكثر من 27 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات لجامعة جونز هوبكنز.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إن استجابة الحكومة الصينية كانت بطيئة وغير كافية.

وأكدت الإدارة الأميركية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقًا لوثائق الاستخبارات الأمريكية.