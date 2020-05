كشف هوية موظفة البيت الأبيض المصابة بكورونا

خضعت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسمية الجمعة.

وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة "إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي".

Thank you all for your prayers and well wishes. I’m doing well and look forward to getting back to work for the American people. 🇺🇸