أميركا

كشف هوية موظفة البيت الأبيض المصابة بكورونا

فرانس برس
09 مايو 2020
هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس
هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس

خضعت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسمية الجمعة.

وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة "إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي".

والمتحدثة هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس ومهندس سياسته المعادية للهجرة.

وكان مسؤول أميركي كبير صرح لصحافيين أن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها.  وبعد ذلك، أشار ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريين إلى موظفة تدعى "كايتي"، موضحا أنها تعمل "في العلاقات مع الصحافة".

وأكدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها عدة وسائل إعلامية أميركية بأن الموظفة هي كايتي ميلر التي كانت حاضرة في اليوم السابق خلال حفل شارك فيه ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا، إضافة إلى زوجة مايك بنس.

وكان من المفترض أن يرافق ستة أشخاص قد يكونوا احتكوا بكايتي ميلر، نائب الرئيس الجمعة في رحلة إلى دي موين في ولاية أيوا على متن "إير فورس 2"، فاضطروا إلى الخروج من هذه الطائرة قبل إقلاعها من قاعدة أندروز العسكرية بضاحية واشنطن.

وهذه ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن وحدة مشاركة في موكب ترامب.

كنت بعيدا جدا

تسجل الإصابتان في وقت يدعو ترامب إلى الإسراع  لإعادة فتح الإقتصاد المتضرر بشدة بفعل تدابير الحجر والإغلاق والتباعد الإجتماعي.

وأكد ترامب وبنس اللذان يخضعان يوميا لفحوص لكشف الفيروس، أنهما غير مصابين.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كايلي ماكيناني إنه ليس هناك أي احتمال بتسجيل إصابة في البيت الأبيض. وقالت "بوسعي أن أقول لكم إننا نأخذ كل التدابير الضرورية لحماية الرئيس".

وانتُقد ترامب لرفضه وضع كمامة في ظهوره العلني بالرغم من توصيات خبرائه الصحيين. ولم يشاهد سوى قلة من الأشخاص من محيطه يضعون كمامات.

وخلال حفل أقيم الجمعة في الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، التقى الرئيس الجمهوري مقاتلين أميركيين قدامى تتراوح أعمارهم بين 96 عاما ومئة عام.

ولم يكن لا الرئيس البالغ من العمر 73 عاما ولا أي من المحاربين القدامى يضع كمامة فيما كانوا جالسين تفصل بينهم أمتار قليلة، وجميعهم في الشريحة العمرية المعرضة للخطر.

وعلق ترامب متحدثا لصحافيين "كنت بعيدا جدا وكانت الريح قوية إلى حد استبعد أن يكون من الممكن للوباء أن يصل إليهم".

وزار الرئيس في مطلع الأسبوع مصنعا للكمامات في أريزونا، ولم يضع هو نفسه كمامة، حتى عند إلقاء كلمته أمام صالة مكتظة بالموظفين الذين كانوا يضعون جميعا كمامات عملا بتعليمات السلامة في المصنع.

فرانس برس

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ترامب يتلقي بمحاريين قدامى من دون كمامة.. ويوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يضع كمامة على وجهه خلال تكريمه لمحاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وبينما أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا عنهم" خلال التكريم، قال إنهم "أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا".

"كنت أود أن أذهب وأعانقهم لأنهم رائعون"، قال ترامب في اجتماع مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس، مضيفا قوله "أجريت محادثة مع كل منهم، لكن كنا بعيدين جدا. رأيتم ذلك".

وأردف أن  "الرياح كانت تهب بقوة (..) وسأكون متفاجئا لو وصلهم الوباء".

وقال ترامب ممازحا إن الصحفيين "قلقون فقط" على المحاربين القدامى الذين شاركوا في احتفال الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وغير قلقين عليه شخصيا.

وتابع "أظن أنهم أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا (..) لقد عاشوا حياة عظيمة. لكن لا، الرياح كانت قوية، ولم أر أي شخص بكمامة، لا أدري، ربما (كان أحدهم يرتديها)".

وباشرت معظم الولايات الأميركية مؤخرا بتخفيف الإغلاقات المفروضة جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة 1238829 إصابة بالفيروس على الأقل، فارقت الحياة منها 77178 حالة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن