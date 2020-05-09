أميركا

مسؤولون عن حماية كبار القادة.. الداخلية الأميركية تعلن إصابة 11 من عناصر الخدمة السرية

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
وتوكل إلى القوات السرية مهام تشمل حماية الرئيس وقادة آخرين.
وتوكل إلى القوات السرية مهام تشمل حماية الرئيس وقادة آخرين.

أكدت إدارة الأمن الداخلي الأميركية إصابة عدة عناصر من قوات أمنية سرية بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع "ياهو نيوز".

وكانت الخدمة السرية قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن أحد موظفيها أظهر نتيجة إيجابية في فحص كورونا.

وتوكل إلى قوات الخدمة السرية مهام تشمل حماية الرئيس وقادة آخرين.

وبات الوضع أكثر تأزما مع اكتشاف 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف الخدمة السرية، أعلنتها إدارة الأمن الداخلي مساء الخميس في تقريرها اليومي.

ويُخشى حاليا انتشار العدوى بين بقية العناصر المخالطين للمصابين.

وظهرت هذه الحالات في الوقت الذي كان البيت الأبيض قد أعلن فيه إصابة اثنين من موظفيه بالفيروس.

وشملت إصابات البيت الأبيض موظفَين قريبين من الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وتم تشديد الإجراءات الوقائية المتبعة على كل من يدخل البيت الأبيض، وبالتحديد على كل من يتعامل مع الرئيس عن قرب.

وبحسب إدارة الأمن الداخلي، فإن 23 من أفراد الخدمة السرية كانوا قد تعافوا من إصابات سابقة بالفيروس المستجد، بينما يخضع حوالي 60 عنصرا للحجر الصحي الذاتي.

ولم تقدم الإدارة أي تفاصيل عن شخصية المصابين أو طبيعة عملهم، أو إن كانوا قد تعاملوا مع الرئيس ونائبه عن قرب.

ورفضت إدارة الخدمة السرية التجاوب على ما وردها من استفسارات حول مجمل أعداد المصابين بكورونا بين موظفيها.

وقالت المتحدث باسم الخدمة السرية، جستن ويلان، إنه "لحماية خصوصية المعلومات الصحية لموظفينا (..) لا تفصح الخدمة السرية عن عدد موظفيها الذين أظهروا نتائج إيجابية في فحص كوفي-19، ولا عن كم من الموظفين كانوا أو لا يزالون قيد الحجر".

وإلى جانب حماية الرئيس ونائبه، توكل للخدمة السرية مهام حماية شخصيات أخرى، تشمل المرشحين للرئاسة والرؤساء السابقين وكبار زوار الولايات المتحدة.

وتوكل للخدمة السرية كذلك مهام التحقيق بملفات محددة.

وتقول المتحدثة باسم الخدمة السرية إن جميع الموظفين يتبعون الإرشادات القادمة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورفضت ويلان كذلك الإجابة عما إذا كان عدد من مصابي الخدمة قد عملوا في البيت الأبيض.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مسؤولون عن حماية كبار القادة.. الداخلية الأميركية تعلن إصابة 11 من عناصر الخدمة السرية

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ترامب يتلقي بمحاريين قدامى من دون كمامة.. ويوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يضع كمامة على وجهه خلال تكريمه لمحاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وبينما أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا عنهم" خلال التكريم، قال إنهم "أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا".

"كنت أود أن أذهب وأعانقهم لأنهم رائعون"، قال ترامب في اجتماع مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس، مضيفا قوله "أجريت محادثة مع كل منهم، لكن كنا بعيدين جدا. رأيتم ذلك".

وأردف أن  "الرياح كانت تهب بقوة (..) وسأكون متفاجئا لو وصلهم الوباء".

وقال ترامب ممازحا إن الصحفيين "قلقون فقط" على المحاربين القدامى الذين شاركوا في احتفال الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وغير قلقين عليه شخصيا.

وتابع "أظن أنهم أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا (..) لقد عاشوا حياة عظيمة. لكن لا، الرياح كانت قوية، ولم أر أي شخص بكمامة، لا أدري، ربما (كان أحدهم يرتديها)".

وباشرت معظم الولايات الأميركية مؤخرا بتخفيف الإغلاقات المفروضة جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة 1238829 إصابة بالفيروس على الأقل، فارقت الحياة منها 77178 حالة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن