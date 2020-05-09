مع جائحة كورونا.. تهديد آخر يزحف باتجاه ولايات أميركية

توقع خبراء الأعاصير الأميركيون أن يكون موسم هذه السنة أكثر نشاطا من السنة الماضية، وذلك عشية بدء موسم الصيف الذي يعرف في الولايات المتحدة بكثرة الأعاصير التي تدمر كل شيء في طريقها.

وبينما لا تزال جميع الولايات المعروفة بكثرة الأعاصير تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، ينتظر أن يبدأ موسم الأعاصير في الأول يونيو القادم.

لكن خبراء الأرصاد الجوية الذين عملوا خلال الأشهر الأخيرة على تعقب ديناميكيات المحيطات والغلاف الجوي، يقولون إن الظروف الجوية تنبئ بأن يبدأ الموسم قبل ذلك، وفق شبكة "أن بي سي نيوز".

عالم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو في فورت كولينز فيل كلوتسباخ قال في الصدد "أنا متأكد من أنه لا أحد يريد سماع هذا مع كل ما يحدث، ولكن يبدو أنه سيكون موسمًا نشطًا نسبيًا".

وتوقع كلوتسباخ وزملاؤه في أوائل أبريل، 16 عاصفة مصحوبة برياح تبلغ 39 ميلاً في الساعة أو أكثر.

كما تشير نماذج باحثين من كولورادو إلى أن ثماني عواصف قابلة للحدوث هذا الموسم قد تتحول إلى أعاصير، بما في ذلك أربعة أعاصير "رئيسية" تصل إلى الفئة 3 أو أعلى.

ويبلغ متوسط العواصف 12 عاصفة، وستة أعاصير وثلاثة أعاصير رئيسية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي من المتوقع أن تصدر توقعات موسم الأعاصير الرسمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومنتصف أبريل الماضي، تسببت أعاصير بدمار كبير في جنوب الولايات المتحدة، وأدّت إلى مصرع 32 شخصاً.

وألحقت العواصف أضراراً بمنطقة تبدأ في تكساس وتصل إلى ساوث كارولاينا.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في ميسيسيبي أن "11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وهناك أضرار مادية جسيمة في أنحاء الولاية".

وأُبلغ عن قتلى آخرين، وفق وكالة فرانس برس "تسعة في ساوث كارولاينا وسبعة في جورجيا وثلاثة في تينيسي وواحد في أركنساس وواحد في نورث كارولاينا.