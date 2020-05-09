أميركا

مع جائحة كورونا.. تهديد آخر يزحف باتجاه ولايات أميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
مواطن في ولاية تكساس يتعرض بيته للدمار جراء الإعصار
مواطن في ولاية تكساس يتعرض بيته للدمار جراء الإعصار

توقع خبراء الأعاصير الأميركيون أن يكون موسم هذه السنة أكثر نشاطا من السنة الماضية، وذلك عشية بدء موسم الصيف الذي يعرف في الولايات المتحدة بكثرة الأعاصير التي تدمر كل شيء في طريقها.

وبينما لا تزال جميع الولايات المعروفة بكثرة الأعاصير تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، ينتظر أن يبدأ موسم الأعاصير في الأول يونيو القادم.

لكن خبراء الأرصاد الجوية الذين عملوا خلال الأشهر الأخيرة على تعقب ديناميكيات المحيطات والغلاف الجوي، يقولون إن الظروف الجوية تنبئ بأن يبدأ الموسم قبل ذلك، وفق شبكة "أن بي سي نيوز".

عالم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو في فورت كولينز فيل كلوتسباخ قال في الصدد "أنا متأكد من أنه لا أحد يريد سماع هذا مع كل ما يحدث، ولكن يبدو أنه سيكون موسمًا نشطًا نسبيًا".

وتوقع كلوتسباخ وزملاؤه في أوائل أبريل، 16 عاصفة مصحوبة برياح تبلغ 39 ميلاً في الساعة أو أكثر.

كما تشير نماذج باحثين من كولورادو إلى أن ثماني عواصف قابلة للحدوث هذا الموسم قد تتحول إلى أعاصير، بما في ذلك أربعة أعاصير "رئيسية" تصل إلى الفئة 3 أو أعلى.

ويبلغ متوسط العواصف 12 عاصفة، وستة أعاصير وثلاثة أعاصير رئيسية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي من المتوقع أن تصدر توقعات موسم الأعاصير الرسمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومنتصف أبريل الماضي، تسببت أعاصير بدمار كبير في جنوب الولايات المتحدة، وأدّت إلى مصرع 32 شخصاً.

وألحقت العواصف أضراراً بمنطقة تبدأ في تكساس وتصل إلى ساوث كارولاينا.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في ميسيسيبي أن "11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وهناك أضرار مادية جسيمة في أنحاء الولاية".

وأُبلغ عن قتلى آخرين، وفق وكالة فرانس برس "تسعة في ساوث كارولاينا وسبعة في جورجيا وثلاثة في تينيسي وواحد في أركنساس وواحد في نورث كارولاينا. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مع جائحة كورونا.. تهديد آخر يزحف باتجاه ولايات أميركية

أميركا

ترامب يتلقي بمحاريين قدامى من دون كمامة.. ويوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.
أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا منهم" خلال التكريم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يضع كمامة على وجهه خلال تكريمه لمحاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وبينما أكد ترامب أنه بقي "بعيدا جدا عنهم" خلال التكريم، قال إنهم "أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا".

"كنت أود أن أذهب وأعانقهم لأنهم رائعون"، قال ترامب في اجتماع مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس، مضيفا قوله "أجريت محادثة مع كل منهم، لكن كنا بعيدين جدا. رأيتم ذلك".

وأردف أن  "الرياح كانت تهب بقوة (..) وسأكون متفاجئا لو وصلهم الوباء".

وقال ترامب ممازحا إن الصحفيين "قلقون فقط" على المحاربين القدامى الذين شاركوا في احتفال الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وغير قلقين عليه شخصيا.

وتابع "أظن أنهم أنقياء جدا، لن تحصل (العدوى) أبدا (..) لقد عاشوا حياة عظيمة. لكن لا، الرياح كانت قوية، ولم أر أي شخص بكمامة، لا أدري، ربما (كان أحدهم يرتديها)".

وباشرت معظم الولايات الأميركية مؤخرا بتخفيف الإغلاقات المفروضة جراء الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة 1238829 إصابة بالفيروس على الأقل، فارقت الحياة منها 77178 حالة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن