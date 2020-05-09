وفاة 3 أطفال وإصابة العشرات بالتهاب نادر في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو في إفادة صحفية، السبت، وفاة طفلين آخرين بسبب التهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.

وكان كومو كشف الجمعة عن أن وفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام مرتبطة بأعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن حاكم الولاية قوله في مؤتمره الصحفي اليومي السبت "لقد أودى المرض بحياة ثلاثة أطفال من سكان نيويورك، هذا أمر جديد ويتطور".

وأضاف أن الوفيات مقلقة حقا.

وأصاب هذا المرض حتى الآن ما لا يقل عن 73 طفلا في جميع أنحاء الولاية، وقال كومو إن معالجة ذلك هي "الأولوية بالنسبة لنا اليوم".

وبعد أن كان يعتقد في السابق أن الفيروس لا يؤثر على الأطفال الصغار، أبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال، فيما قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال.

وهذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية ومتعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.