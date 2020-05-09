أميركا

وفاة 3 أطفال وإصابة العشرات بالتهاب نادر في نيويورك

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال
قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو في إفادة صحفية، السبت، وفاة طفلين آخرين بسبب التهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.

وكان كومو كشف الجمعة عن أن وفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام مرتبطة بأعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن حاكم الولاية قوله في مؤتمره الصحفي اليومي السبت "لقد أودى المرض بحياة ثلاثة أطفال من سكان نيويورك، هذا أمر جديد ويتطور".

وأضاف أن الوفيات مقلقة حقا.

وأصاب هذا المرض حتى الآن ما لا يقل عن 73 طفلا في جميع أنحاء الولاية، وقال كومو إن معالجة ذلك هي "الأولوية بالنسبة لنا اليوم".

وبعد أن كان يعتقد في السابق أن الفيروس لا يؤثر على الأطفال الصغار، أبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، لدى الأطفال، فيما قال خبراء إن الفيروس أظهر أنه قاتل للأطفال.

 وهذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 في اليابان يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية ومتعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

الشرطة الأميركية تنشر فيديو مقتل شخص هاجم أحد عناصرها

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
شرطي يطلق النار على شخص حاول طعنه بالكسين في ولاية ميريلاند
شرطي يطلق النار على شخص حاول طعنه بالكسين في ولاية ميريلاند

أصدرت شرطة ولاية ميريلاند مقطع فيديو، يظهر مقتل رجل بطلق ناري، حاول الاعتداء على شرطي بالسكين.

وقد وقعت الحادثة الخميس في منطقة "وايت أوك" بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وقالت الشرطة إن الضابط الذي أطلق النار على القتيل، يدعى ديفيد كوهين، ويتبع شرطة مقاطعة مونتغومري.

ويظهر الشرطي في الفيديو وهو يطلب من القتيل ترك السكين جانبا، بينما يصوب المسدس عليه.

وعندما هم القتيل بالجري نحو الشرطي لضربه بالسكين، أطلق الشرطي خمس طلقات نارية في صدر الرجل أوقعته على الأرض.

وقالت الشرطة إن القتيل يدعى فينان برهي (30 عاما) من منطقة وايت أوك، وقد حاولت الشرطة قبض عليه بعدما اتصل أحد جيرانه يبلغ عنه.

وكان بيرهي قد رمى صخرة على منزل جار له، حيث قام الأخير بالاتصال بـ 911 للإبلاغ عن الواقعة، وبالفعل وصلت الشرطة ووقع حادث القتل.

وقد تم نقل القتيل إلى المشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، فيما قالت محققون إن الشرطة تحقق في الحادث.

الحرة / ترجمات - واشنطن