أميركا

يكشف كورونا خلال دقائق.. إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز اختبارا جديدا

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين

وافقت الإدارة الأميركية للغذاء والدواء "FDA" على نوع جديد من اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي روج لها المسؤولون، كمفتاح لإعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وأعلنت الإدارة، السبت، عن تصريح طارئ لاختبارات المستضدات التي طورتها شركة "كويدل" ومقرها في سان دييغو.

وقالت الإدارة في بيان إن الاختبار يمكن أن يكتشف بسرعة شظايا بروتينات الفيروس في عينات تم جمعها من مسحات أخذت من داخل تجويف الأنف، خلال دقائق، مقارنة بوسائل الفحص الأخرى المستخدمة للكشف عن الفيروس.

كما الاختبار الجديد يعد أرخص ثمنا ويسهل إنتاجه، ما سيساهم في دعم الحاجة الملحة لأدوات الكشف عن الفيروس المطلوبة لإعادة فتح البلاد مجددا.  

ويعد اختبار المستضدات النوع الثالث من الاختبار الذي تجيزه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويمكن أن تقوم اختبارات المستضدات بتشخيص العدوى النشطة عن طريق الكشف عن الآثار السامة الأولى للفيروس بدلا من الشفرة الجينية للفيروس نفسه.

في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لتشخيص "كوفيد – 19" المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، هي اختبار المسحة الأنفية للمريض بحثا عن المادة الوراثية للفيروس.

وعلى الرغم من اعتبارها دقيقة للغاية، يمكن أن تستغرق الاختبارات ساعات وتتطلب معدات متخصصة باهظة الثمن موجودة بشكل رئيسي في المختبرات التجارية أو المستشفيات أو الجامعات.

الحرة / وكالات - واشنطن

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من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
أميركا

ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين
أميركا

يكشف كورونا خلال دقائق.. إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز اختبارا جديدا

أميركا

ردا على بكين.. الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للصحفيين الصينيين

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين
من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدةحيز التنفيذ الاثنين

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإرشادات الخاصة بحصول الصحفيين الصينيين على تأشيرات الدخول ردا على معاملة الصحفيين الأميركيين في الصين، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لوائح جديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الاثنين، ستحدد تأشيرات الصحفيين الصينيين بـ 90 يومًا. وهناك إمكانية لتمديد التأشيرة. ولم يكن من الضروري تمديد هذه التأشيرات في السابق إلا إذا استبدل الموظف مؤسسة بأخرى، وكانت تعتبر مفتوحة.

ولا تنطبق اللوائح على الصحفيين من هونغ كونغ أو ماكاو، وهما منطقتان تعتبران شبه مستقلتين، وفقًا للوائح المنشورة يوم الجمعة في السجل الفيدرالي. 

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى ما اعتبرته قمع الصين للصحافة المستقلة، والذي يشمل "الافتقار المتزايد للشفافية".

وكانت هذه أحدث ضربة ضمن عمليات انتقامية بين البلدين حول حقوق وسائل الإعلام. ففي مارس، قالت الصين إنها ستلغي أوراق اعتماد جميع الصحفيين الأميركيين في ثلاث وكالات أنباء أميركية رئيسية، ما يعني فعليا طردهم من البلاد، ردا على القيود الأميركية على وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، حيث يتبادل القادة انتقادات لاذعة حول التعامل مع الوباء الذي شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وحصد أرواح أكثر من 27 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات لجامعة جونز هوبكنز.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إن استجابة الحكومة الصينية كانت بطيئة وغير كافية. 

وأكدت الإدارة الأميركية وجود أدلة تربط أصل تفشي الفيروس بحادث محتمل في مختبر للفيروسات في الصين، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الصين لم تفصح عن مدى تفشي فيروس كورونا وطبيعة العدوى، لتخزين الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وفقًا لوثائق الاستخبارات الأمريكية.

الحرة / وكالات - واشنطن