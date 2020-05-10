أميركا

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1500 وفاة بكورونا 

فرانس برس
10 مايو 2020
إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد بلغ 78 ألفاً و746
إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد بلغ 78 ألفاً و746

سجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأميركية مقرّاً، توجد 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

فرانس برس

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فاوتشي يخضع لحجر صحي "خفيف" قبل شهادة في الكونغرس

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
فاوتشي يخضع لحجر صحي قبل مثوله أمام الكونغرس
فاوتشي يخضع لحجر صحي قبل مثوله أمام الكونغرس

 علمت شبكة "فوكس نيوز" أن الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة والمسؤول في خلية البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سيشهد في جلسة استماع تعقدها اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بعد أن يخضع لحجر صحي. 

وقد قرر فاوتشي أن يخضع لحجر صحي "خفيف" وسيجري اجتماعات مرتديا كمامة، وذلك بعد تعرض "محدود" لمصاب بعدوى الفيروس المستجد في البيت الأبيض. 

وستتمحور جلسة الاستماع حول استجابة الإدارة الأميركية لأزمة تفشي الفيروس. 

وتزامن هذا مع إعلان مسؤولين في الخلية الخضوع للحجر الصحي بعد اتصال بمصاب بعدوى المرض في البيت الأبيض، الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"،  ومدير وكالة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" ستيفن هان. 

ولم تكشف هوية المصاب بكوفيد-19 والذي نقلت أنباء اختلاطه بمسؤولي فريق الأزمة. 

وسيشارك كل من ريدفيلد وهان بجلسة الاستماع في الكونغرس عبر الفيديو، كما يرجح أن يقوم فاوتشي بالأمر ذاته إن استجد أي أمر في وضعه الصحي. 

وقد أكد البيت الأبيض إصابة شخصين خلال الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، أحدهما كان مساعدا للرئيس الأميركي أما الأخرى كانت واحدة من الموظفين التابعين لمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. 

كما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في البيت للأبيض مساء الخميس في تقريرها اليومي اكتشاف 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف الخدمة السرية.

الحرة / ترجمات - واشنطن