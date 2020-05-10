أميركا

كاليفورنيا.. سعال شخص واحد يتسبب ببؤرة كورونا جديدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
السعال والعطس ودورهما في نقل العدوى بفيروس كورونا
السعال والعطس ودورهما في نقل العدوى بفيروس كورونا

تمكنت السلطات الصحية في كاليفورنيا من تحديد إصابات جماعية بفيروس كورونا خلال حفل عيد ميلاد بالولاية، حضره بين 30-40 شخصا، حسب  وسائل إعلام أميركية.

وقالت السلطات في منطقة باسادينا جنوبي الولاية إن عمليات التتبع أظهرت أن "المريض صفر"، أي مصدر العدوى، كان شخصا يسعل خلال الحفل من دون لبس كمامة، كما أن الحضور أنفسهم لم يلتزموا بتدابير الوقاية الاجتماعية من المرض، ولهذا السبب "انتشر كوفيد 19 بين الحاضرين"، حسب السلطات.

ومن خلال عمليات التتبع، تمكن المحققون من التعرف على أكثر من خمس حالات مؤكدة بالفيروس بين المجموعة، فضلا عن عديدين آخرين "مريضين جدا"، حسب ليزا ديرديريان، المتحدثة باسم مدينة باسادينا، التي قالت "لقد شجعتهم إدارة الصحة العامة في باسادينا على الفحص، لكن ليس لديها سلطة لإجبارهم".

وقال الدكتور ماثيو فيستر اختصاصي الوبائيات في قسم الصحة "هذا مثال على فعالية عمليات التتبع الجيد لتحديد بؤر المرض وإخبارنا بالمزيد عن انتشاره في مجتمعنا"، حسب محطة CNN الأميركية.

ويرى خبراء أن عمليات التتبع والاتصال فعالة، لكنها مكلفة للغاية وتستغرق زمنا، لذلك ينصحون العامة بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة للحد من انتشار كورونا، فيما تشهد بعض الولايات الأميركية فتحا جزئيا للأعمال.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، فقد أصيب أكثر من 66550 شخصا بالفيروس في ولاية كاليفورنيا، وتوفي ما لا يقل عن 2687 آخرين.

وكانت كاليفورنيا من أوائل الولايات التي فرضت أوامر البقاء في المنزل على نحو 40 مليون شخص، لكنها الآن تمر بعملية فتح مرحلي.

وقال الدكتور يونغ غوه مدير قسم الصحة بالولاية "على الرغم من أننا نمضي قدما مع بعض التعديلات البسيطة على النظام الأكثر أمانا في المنزل، إلا أن التجمعات الخارجية لا تزال محظورة. لا يزال الفيروس معديا للغاية".

وتتزامن هذه الحادثة مع انتشار حفلات سميت بـ"حفلات كورونا"، القصد منها تعمد الإصابة بالفيروس، ما دفع بعض المسؤولين الأميركيين إلى إصدار  تحذيرات وصفوا فيها الفكرة "بالخطيرة التي تعرض الناس إلى الموت.. وتبطئ من جهود إعادة الفتح التدريجي".

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بالصور.. كمامات واقية تحمل رسائل سياسية لزعماء ومعارضين

فرانس برس
10 مايو 2020
ماكرون أثناء زيارته لمدرسة في باريس بتاريخ 5 مايو 2020
ماكرون أثناء زيارته لمدرسة في باريس بتاريخ 5 مايو 2020

يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع كمامة لدرء عدوى وباء كوفيد-19، بينما زيّن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كمامته بشريط يحمل ألوان علم بلاده، ليكونا بين قادة دول العالم، الذين لم يلتزم جميعهم بارتداء الكمامات الواقية، جراء مواقف مليئة بالمعاني السياسية.

ودعا العديد من المسؤولين إلى استخدام الكمامات لدى بدء تفشي الوباء، خصوصا في الغرب، لكن منذ ذلك الحين أصدر علماء الأوبئة حكمهم بشأن الأمر.

فرنسية كتبت على كمامتها "ارحل يا ماكرون"
فرنسية كتبت على كمامتها "ارحل يا ماكرون" في مظاهرة في الأول من مايو 2020

وبشأن ضرورة ارتداء القناع الواقي من عدمها، ترى جاكلين غولان عالمة السلوك في جامعة نورثويسترن يونيفرنسيتي في إلينوي بالولايات المتحدة، أن "القرار مرتبط بما يريد المسؤول تمريره".

وأضافت أنه "يمكن أن يرتديه إذا أراد التركيز على الصحة العامة، ويتخلى عن ذلك إذا كان يريد أن يقول إن خطر العدوى ضئيل أو إن الأمور تعود إلى طبيعتها".

وتؤكد كلاوديا بالياري الباحثة في جامعة أدنبره أنه أيا كانت دوافعه "يشكل نموذجا سيتبعه كثيرون".

ويقدر عدد الدول التي ترى في ارتداء الكمامات ضرورة أساسية في مواجهة الوباء بنحو خمسين. لكن المخزونات ليست كافية، حيث يتم تخصيصها كأولوية للعاملين في القطاع الصحي وأصحاب المهن التي يتعرض العاملون بها إلى مخاطر عالية للإصابة بالفيروس.

"قناة تلفزيونية"

أكثر من ثلاثة أرباع الفرنسيين يشكون، بحسب استطلاع للرأي، بأن حكومتهم كذبت بشأن فاعلية الكمامات بهدف إخفاء النقص في مخزونها.

وعبر ماتيو ليش الخبير في السياسة العامة في معهد آدم سميث في لندن عن أسفه، قائلا إن "المسؤولين مخطئون في الاعتقاد أن الجمهور غبي وعاجز عن فهم رسالة معقدة". وأضاف "لذلك يقومون بتبسيط الرسالة، وبدلا من تأكيد ضرورة ارتداء الكمامات للأشخاص الأكثر عرضة للمرض (...) يفضلون رسالة بسيطة تفيد بأنه لا يجدي".

وفي واقع الحال، تنظر ثقافات العالم بتفاوت كبير إلى فكرة ارتداء الكمامات. فالآسيويون معتادون على وضع الكمامات بكثافة، أولا بسبب التلوث، وثانيا بعدما واجهوا أوبئة عديدة منذ سارس في 2003.

الصينيون يرتدون الكمامات بكثافة
الصينيون يرتدون الكمامات بكثافة

ويؤكد كي كي تشينغ مدير معهد الأبحاث التطبيقية في جامعة برمنغهام أنه لا يفهم تحفظ القادة الغربيين. ويقول "إذا كان ذلك لا يجدي فلماذا نطلب من الناس تغطية الفم عندما يسعلون؟". وأضاف "ليست هناك اختبارات سريرية في هذا الشأن لكننا لا نشكك فيه".

لكن يبدو أن الأقنعة الواقية باتت موقع إجماع سواء كانت من الورق أو القماش، بيضاء أو ملونة، قابلة للاستعمال أكثر من مرة والغسل أو غير ذلك.

وقد وضع ماكرون كمامة عندما زار مدرسة، الثلاثاء الماضي، واعترف في الوقت نفسه أنه ليس معتادا عليها. وقال لطفل وهو يحمل قارورة تحوي سائلا للتعقيم "سأغسل يدي لأنني كما ترى ألمس كمامتي دائما".

والشهر الماضي، أراد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن يكون قدوة ووضع قناعا خلال مؤتمر صحفي. وقد أثار موجة سخرية عندما ظهر بالقناع الملون الذي يشبه الأقمشة الإفريقية تحت عينيه قبل أن يصحح مكانه ليصبح فوق الفم والأنف.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا بقناع ملون يشبه الأقمشة الإفريقية
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا بقناع ملون يشبه الأقمشة الإفريقية

وغداة موجة السخرية هذه، قال ضاحكا "سأفتح قناة تلفزيونية لأعلم من خلالها طريقة وضع قناع".

أما رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوا فقد برهنت على اهتمامها بالتفاصيل عندما ظهرت في صورة رسمية لحكومتها الجديدة في مارس بقناع وردي مثل لون ثوبها.

رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوا مع حكومتها الجديدة في مارس بقناع وردي مثل لون ثوبها
رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوا مع حكومتها الجديدة في مارس بقناع وردي مثل لون ثوبها

لكن آخرين مصرون على مواقفهم، مثل الرئيس ترامب الذي قال في أبريل "لا أدري.. لا أشعر أنه ملائم لي" من دون أن يضيف أي تفاصيل. وزار الثلاثاء الماضي مصنعا للأقنعة من دون أن يرتدي واحدا، على الرغم من وجود لوحة توصي بوضع كمامة في كل الظروف.

ترامب خلال تفقده مصنع هاني ويل إنترناشونال لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا في 5 مايو 2020
ترامب خلال تفقده مصنع هاني ويل إنترناشونال لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا في 5 مايو 2020

وقالت كلاويدا بالياري إن "الوباء يظهر بالتزامن مع حركة شعبوية في العالم". وأضافت "للأسف تحولت الأقنعة الواقية إلى أحدث شعار لهذه الحركة كما حدث عند انتشار الإنفلونزا الاسبانية في 1919 و1920 عندما رأى متظاهرون أن الكمامات رمز لمراقبة صارمة من الدولة".

فرانس برس